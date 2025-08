¿Qué se debe tener en cuenta para elegir una gorra al momento de correr?

Al final del día, elegir la gorra adecuada para correr no solo mejora la experiencia del entrenamiento, sino que puede marcar una diferencia real en la seguridad, comodidad y efectividad del corredor Foto: Getty Images

Correr es una de las actividades físicas más accesibles y populares en todo el mundo. Desde maratonistas profesionales hasta aficionados que salen al parque los fines de semana, todos coinciden en un punto: cada detalle en el equipo cuenta. Y entre esos detalles, uno de los más subestimados —pero clave— es la elección de una buena gorra para correr. Elegir una gorra de algodón puede acumular tanto sudor como una toalla mojada durante una carrera.

Aunque muchos piensan que cualquier gorra sirve, lo cierto es que usar una inadecuada puede traducirse en incomodidad, sudor en los ojos, sobrecalentamiento e incluso quemaduras solares. Para resolver estas dudas, De Carreras consultó a Alejandro Cardona, entrenador de running certificado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd).

“Elegir una gorra para correr no es lo mismo que comprar una para el diario o para ir a la playa”, explica Cardona. Por eso, hay tres aspectos clave que debe tener en cuenta: protección solar, ventilación y peso.

En primer lugar, la protección solar es fundamental. Al correr al aire libre —especialmente en climas cálidos o a altitudes elevadas— la exposición directa al sol puede tener efectos nocivos. Una buena gorra debe proteger el rostro y el cuero cabelludo de los rayos UV, especialmente en carreras largas. “Idealmente, debe tener un factor de protección ultravioleta (UPF) incorporado en la tela. Hoy muchas marcas ya lo ofrecen, y es un detalle que puede marcar la diferencia”, puntualiza Cardona.

En cuanto a la ventilación, no se trata solamente de frescura, sino también de eficiencia. Las gorras diseñadas específicamente para corredores suelen tener paneles de malla o materiales transpirables que permiten la circulación del aire. Esto evita el sobrecalentamiento y ayuda a mantener la cabeza fresca, sobre todo en distancias superiores a los cinco kilómetros.

“El peso también es esencial. La gorra debe ser tan liviana que se sienta como una extensión natural de tu cuerpo. Si después de 10 minutos te está estorbando o se mueve, no sirve”, dice el experto.

¿Qué material es el adecuado?

La composición de la gorra es otro punto fundamental. Aquí se deben evitar materiales como el algodón, que absorben el sudor pero no lo expulsan, lo que genera incomodidad, peso y acumulación de calor. Los tejidos sintéticos como el poliéster técnico o el nylon con tecnología de absorción de humedad (conocida como moisture-wicking) son los más recomendados.

“Una gorra de algodón puede parecer cómoda al inicio, pero después de 20 minutos te darás cuenta de que es como llevar una toalla mojada en la cabeza. Una buena gorra para running debe ser de secado rápido”, dice Cardona.

Además, hay modelos que integran bandas internas absorbentes, lo que evita que el sudor caiga directamente en los ojos, algo que puede convertirse en una molestia constante para muchos corredores.

Diseño ergonómico y visera adecuada

Aunque parezca un detalle menor, la forma de la visera también influye en el rendimiento del corredor. Las viseras curvas protegen más del sol, mientras que las planas ofrecen un estilo más moderno, aunque a veces sacrifican cobertura. Algunas gorras incluso permiten que la visera sea ajustable o plegable, lo que añade funcionalidad sin perder comodidad.

En cuanto al diseño general, lo más importante es que se adapte bien a la forma de la cabeza y no se mueva durante el movimiento. “Una gorra para correr no debe estar ni demasiado apretada ni demasiado suelta. Hay que asegurarse de que tenga un sistema de ajuste seguro pero que no incomode. El velcro funciona, pero también hay opciones con hebillas o bandas elásticas”, explica Cardona.

La importancia del color y la visibilidad

Aunque se suele escoger una gorra por su apariencia, en el running el color puede cumplir una función práctica. En climas cálidos, se recomienda optar por colores claros, como blanco, beige o tonos pastel, ya que reflejan mejor la luz del sol y reducen la acumulación de calor. Por el contrario, los colores oscuros tienden a absorberlo.

Para quienes corren en la madrugada o al atardecer, también es importante considerar gorras con elementos reflectivos o incluso luces integradas. “No se trata solo de verse bien, sino de que te vean. La visibilidad puede ser un factor de seguridad vital, sobre todo en zonas donde hay tráfico” indica el experto.

¿Y si llueve?

El clima es impredecible, y muchos corredores se enfrentan a la lluvia con frecuencia. En esos casos, una buena gorra puede ser una aliada. Existen modelos con tejidos impermeables o de alta resistencia al agua que ayudan a mantener el rostro seco y evitan que las gotas interfieran con la visión.

“En carreras con lluvia ligera, una buena gorra puede hacer que no necesites gafas o que evites detenerte a secarte la cara. Es un escudo útil y práctico” comenta Cardona.

Una inversión que vale la pena

Los precios de las gorras para correr varían según la marca, el material y la tecnología incorporada. Se pueden encontrar opciones básicas desde los $40.000, hasta modelos profesionales por encima de los US$40 o $200.000. Sin embargo, la inversión suele justificarse por la durabilidad y la comodidad que ofrecen.

Cardona concluye con una recomendación: “Si corres con frecuencia, no escatimes en esto. El calzado y la gorra son los dos elementos más importantes en tu equipo. Ambos protegen zonas clave del cuerpo y pueden influir directamente en tu rendimiento y en tu salud”.