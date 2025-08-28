¿Se puede aumentar el líbido o el deseo sexual?

El deseo sexual está rodeado de mitos, pero también de hallazgos recientes que explican por qué a veces se apaga y en otras ocasiones florece. Foto: BillionPhotos.com - stock.adobe.com - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El tema ha sido objeto de debate durante décadas, no solo en la medicina sino también en la cultura popular. Las dudas suelen aparecer cuando, de manera repentina o progresiva, una persona siente que su interés por la intimidad disminuye. No se trata únicamente de una cuestión individual, ya que el deseo sexual cumple un papel en la vida emocional, de pareja y en la percepción general de bienestar. Por eso, en la actualidad, las investigaciones científicas han puesto la lupa sobre qué factores lo afectan y cuáles intervenciones son realmente útiles.

El deseo sexual es mucho más complejo de lo que a menudo se piensa. No depende únicamente de las hormonas ni de una “chispa espontánea”; está condicionado por la salud física, el estado emocional, los vínculos, el descanso e incluso el nivel de estrés diario.

Laura Serrano, sexóloga clínica del Hospital San Ignacio, con 15 años de consulta en terapia sexual y de pareja, explica que el deseo no es un interruptor, sino que está asociado “al contexto, el estrés, el sueño, la confianza y la salud”.

A su juicio, lo primero es identificar los frenos más comunes: cansancio, problemas de pareja, dolor durante las relaciones, exceso de alcohol o simplemente falta de tiempo compartido. Su recomendación inicial es sencilla: mejorar el descanso, reducir el estrés, mantener una rutina de actividad física y hablar con la pareja de lo que se siente y se desea.

Para Martín Cárdenas, endocrinólogo, profesor y clínico hospitalario de la misma entidad, el ángulo hormonal también debe considerarse: “En algunos cuadros hay un papel de hormonas y neurotransmisores; no se trata de ‘más testosterona’ sin más, se trata de entender el caso y ajustar la intervención”.

Un ensayo clínico realizado en 2024, y publicado en Journal of Behavioral Medicine, reunió a 14.800 mujeres diagnosticadas con trastorno de interés/excitación sexual (SIAD) para comparar un programa grupal de terapia cognitiva basada en mindfulness con un grupo de educación sexual de apoyo.

La investigación liderada por la Universidad de British Columbia (Vancouver, Canadá), midió estrés percibido y también un marcador fisiológico (la pendiente de cortisol a lo largo del día) antes del tratamiento y hasta seis meses después. Ambas intervenciones bajaron el estrés subjetivo, pero el grupo de mindfulness lo redujo más; además, la pendiente de cortisol se volvió más “saludable” en ambos grupos. En un análisis exploratorio, la disminución del estrés predijo aumentos de deseo y menor malestar sexual solo en quienes hicieron mindfulness. En resumen, trabajar el estrés con herramientas concretas puede mejorar el deseo, y el mindfulness de grupo mostró una ventaja en esta muestra.

Para Serrano, el hallazgo encaja con lo que ve en consulta: “Cuando la mente deja de estar en alerta, el cuerpo tiene espacio para sentir”. Cárdenas lo interpreta desde la fisiología: “Menos estrés no solo cambia la cabeza, también ajusta señales biológicas que favorecen la respuesta sexual”. Ambos advierten que no es magia: son sesiones estructuradas, práctica entre reuniones y seguimiento.

Le puede interesar: Además del condón, ¿cómo protegerse de las Infecciones de Transmisión Sexual?

¿Qué hay para los hombres?

En varones, el deseo suele ir de la mano de la salud sexual global. El ejercicio aeróbico regular mejora la función eréctil, sobre todo cuando hay margen de mejora, y esto muchas veces se acompaña de más deseo porque hay mejor rendimiento circulatorio y confianza. No es un “fármaco del deseo”, pero sí una base que ayuda.

“Un ejemplo es la hormona kisspeptina, que en ensayos controlados con imágenes cerebrales mostró que puede modular el procesamiento sexual en hombres y mujeres con bajo deseo; todavía es investigación clínica temprana, pero abre un camino”, dice Cárdenas.

Lo que sí suele ayudar (y cómo empezar)

Serrano propone un plan escalonado, con metas realistas en cuatro semanas:

1. Dormir mejor y bajar el estrés cotidiano: Fijar hora para acostarse y levantarse; reducir pantallas antes de dormir; reservar microespacios sin multitarea. “La mente corriendo todo el día es enemiga del deseo”.

2. Mover el cuerpo de forma constante: Caminar a paso vivo, trotar suave o bicicleta 150 minutos por semana. “El movimiento mejora circulación, ánimo y energía; tres claves para que el deseo aparezca con más facilidad”, resume Cárdenas. La evidencia en hombres con disfunción eréctil respalda esta línea y, por analogía, en mujeres mejora la percepción corporal y el ánimo.

3. Comunicación sexual clara: Acuerdos sobre tiempos, privacidad y señales de inicio. “Pedir lo que se quiere y decir lo que no se quiere libera frenos invisibles”.

4. Espacios intencionales de intimidad: No es “forzar” nada, es reservar tiempo sin pantallas, con caricias no orientadas solo a la penetración. “El deseo se calienta con experiencias agradables sin presión de lograr algo”.

5. Mindfulness aplicado a la sexualidad: Programas estructurados (presenciales u online) con ejercicios de atención a sensaciones y respiración. La evidencia más reciente apunta a reducciones de estrés que, en parte, explican el aumento del deseo.

¿Cuándo conviene buscar ayuda profesional?

Según Cárdenas:

• Si el bajo deseo genera malestar personal o de pareja y dura varios meses.

• Si hay dolor, sangrado o problemas de erección persistentes.

Un profesional puede diferenciar entre un bajón circunstancial y un trastorno que requiere intervención específica, ofrecer terapia sexual basada en evidencia y, si procede, valorar fármacos.

Para tener en cuenta

• Sí, el deseo se puede aumentar, pero con enfoque integral.

• La evidencia indica que reducir el estrés con mindfulness en grupo puede subir el deseo y bajar el malestar sexual en mujeres con bajo deseo, con cambios percibidos y medibles.

• El estilo de vida (sueño, manejo del estrés, ejercicio) y la terapia sexual conservan un papel central, también en hombres, donde mejorar la función eréctil mediante ejercicio suele acompañarse de más deseo.

Si el objetivo es aumentar el deseo, empiece por lo que está a su alcance hoy: descansar mejor, mover el cuerpo y bajar el ruido mental.