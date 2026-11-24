En estos diez años del Acuerdo de Paz, el consolidado muestra que Bogotá ha sido hogar de más de 600.000 víctimas del conflicto y, durante 20 años, cerca de 7.000 personas que dejaron las armas han hecho acá su proceso de reincorporación y…

Bogotá es la ciudad que más ha recibido a las víctimas del conflicto en el país. Con corte a julio de este año, más de 400 mil personas eligieron a la capital para empezar de cero. Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy son las principales localidades donde más llegan para reconstruir sus proyectos de vida.

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En estos diez años del Acuerdo de Paz, el consolidado muestra que Bogotá ha sido hogar de más de 600.000 víctimas del conflicto y, durante 20 años, cerca de 7.000 personas que dejaron las armas han hecho acá su proceso de reincorporación y reintegración.

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Pero Bogotá no se constituye únicamente como un lugar de llegada y refugio, sino en una ciudad donde el 70 % de ellas decide quedarse. Es bajo ese contexto en que los entes territoriales tienen el deber de atender, asistir, reparar integralmente y dar garantías de no repetición a las víctimas que residen en su jurisdicción. Para ello, no solo el Plan Distrital de Desarrollo es la hoja de ruta, sino también el Plan de Acción Distrital (PAD), que encabeza la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y articula con 21 entidades distritales.

En dicho plan se incluye, entre otros, el compromiso del Distrito para implementar el Acuerdo de Paz en la ciudad, especialmente los puntos 1, 3 y 5.

En cuanto a la Reforma Rural Integral, las víctimas que habitan en el borde urbano-rural de Usme y Ciudad Bolívar han recibido servicios y ofertas sociales, económicas e institucionales a través de la estrategia Transformaciones Rurales Integrales –TRI, para responder a las principales necesidades expresadas por la comunidad: mejores oportunidades laborales, mayor formación productiva, proyectos de vivienda, disminución de la violencia e inseguridad, programas de seguridad alimentaria, apoyo a emprendimientos y prevención de la estigmatización étnica.

Sobre el punto 3 del Acuerdo (Fin del conflicto), la Consejería de Paz destacó que a través de la Ruta de Inclusión han conectado a firmantes y víctimas con oportunidades de empleo formal y fortalecimiento de sus emprendimientos. "Solo en 2026, la Ruta ha vinculado en el sector privado y público a casi 300 personas", añadieron.

Finalmente, en cuanto a la implementación del punto 5 (centralidad de las víctimas), la entidad distrital informó que, a través de la Atención y Ayuda Humanitaria Inmediata a víctimas, han entregado medidas de alojamiento temporal, alimentación, aseo y bienes y enseres de primera necesidad. También han entregado 55.000 pasajes de MiPazaje a víctimas recién llegadas a la ciudad, una alianza con Transmilenio.

Asimismo, entre 2025 y 2026, con la estrategia Bogotá apoya la búsqueda; la ciudad ha acompañado 35 casos de búsqueda y 15 entregas dignas de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, consolidando su apoyo en esta labor humanitaria.

Persisten retos en seguridad y brechas socioeconómicas

Como lo contamos en El Espectador, sobre los logros y vacíos en la atención a víctimas en Bogotá, los delitos de alto impacto han llevado a que Bogotá tenga su propio conflicto interno, llegando a afectar la vida cotidiana de 954 mil personas (11.8% de la población total de Bogotá) en 9 localidades, de las cuales destacan Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria, donde justo llegan más víctimas del conflicto.

Incluso así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en 2024, con la última Alerta Temprana (AT 004-24), donde detalló cómo las comunidades se han visto obligadas a desplazarse forzosamente dentro de la ciudad; a evitar que sus hijos sean vinculados y usados para el microtráfico o venta de armas, hasta ser víctimas de redes de trata de personas.

Mientras tanto, respecto al cierre de brechas socioeconómicas, la Procuraduría ha advertido que “la gran mayoría de las víctimas del conflicto armado en Bogotá continúan en situación de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica".

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Citando un informe del 9 de abril (vigencia 2025) de la Secretaría General y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, de las víctimas caracterizadas en el Sisbén en la ciudad, con corte a febrero de 2026, se estima que el 47,6% subsiste con ingresos inferiores a la línea de pobreza monetaria —clasificadas en pobreza extrema (Grupo A) y pobreza moderada (Grupo B)—, una cifra que asciende al 89,7% al incorporar a la población en condición de vulnerabilidad (Grupo C), "impactando significativamente a la primera infancia y la adolescencia, pues existen 50.468 niños, niñas y adolescentes víctimas registrados en el Sisbén que se concentran en estos rangos de pobreza y vulnerabilidad", se lee en el documento. Los avances están medidos, pero todavía quedan retos por asumir para proteger a quienes llegaron a Bogotá huyendo del conflicto.

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