Las capturas se realizaron tras cuatro allanamientos en los barrios Porvenir y Parques de Bogotá, en Bosa, y Muzú, en Puente Aranda. Los investigadores señalan que la organización operaba en…

Seis integrantes de una estructura delincuencial dedicada al robo violento de camionetas de alta gama fueron capturados en Bogotá, en una operación de la Policía que permitió desarticular al grupo delincuencial conocido como ‘Los Buitres’.

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A la cárcel banda que robó camioneta con una niña a bordo: así estudiaban a sus víctimas

Las capturas se realizaron tras cuatro allanamientos en los barrios Porvenir y Parques de Bogotá, en Bosa, y Muzú, en Puente Aranda. Los investigadores señalan que la organización operaba en localidades como Suba, Engativá, Fontibón, Chapinero, Usaquén y Barrios Unidos.

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La investigación se extendió por cinco meses e incluyó el análisis de más de 100 horas de videos, interceptaciones telefónicas, reconocimientos fotográficos, entrevistas con víctimas y consultas en bases de datos. Con estas labores, los investigadores establecieron, según la Policía, la modalidad utilizada y los roles que cumplían los integrantes de la banda criminal.

🚨Así capturamos a los responsables del hurto violento de una camioneta en #Suba, donde una niña de 7 años se encontraba en su interior.



Ya están tras las rejas 6 integrantes de la estructura criminal ‘Los Buitres’, gracias una ardua investigación del @GaulaPolicia. pic.twitter.com/q8ILfMpZGO — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 22, 2026

De acuerdo con las autoridades, antes de cometer los robos los delincuentes hacían seguimientos a sus posibles víctimas para conocer sus rutinas, lugares de residencia y recorridos. Estos seguimientos podían durar varios días. Después interceptaban a los residentes utilizando armas de fuego y, en algunos casos, las retenían temporalmente mientras se apoderaban de los vehículos.

Las camionetas eran trasladadas posteriormente a parqueaderos clandestinos, bodegas o inmuebles que, según la investigación, funcionaban como centros de acopio. Allí presuntamente modificaban los sistemas de identificación de los automotores para luego comercializarlos ilegalmente, incluso con destino a grupos armados en Norte de Santander.

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La Policía también señala que la estructura contaba con una red de apoyo encargada de actividades como la falsificación de placas y documentos y la receptación de los vehículos.

Robo de camioneta con una menor a bordo

Uno de los casos que las autoridades atribuyen a ‘Los Buitres’ ocurrió el 6 de abril de 2026, en Suba. Ese día los delincuentes despojaron violentamente a un hombre de su camioneta y huyeron con el vehículo. En el interior se encontraba una menor de edad, quien fue rescatada esa misma noche por la Policía tras una larga persecución. La niña fue entregada a sus padres y la camioneta fue recuperada.

Durante los operativos también fueron incautados tres computadores, seis celulares y munición. La Policía calcula que la estructura obtenía más de $200 millones mensuales por sus actividades ilícitas.

Entre los capturados está alias ‘Homero’, señalado como el cabecilla y encargado de planear, dirigir y supervisar los robos. Alias ‘Costeño’, según las autoridades, cumplía funciones de coordinación y participaba en las acciones de intimidación contra las víctimas. Alias ‘El Flaco’, por su parte, habría sido uno de los encargados de abordar y someter a las personas mediante el uso de armas de fuego.

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La Policía atribuye a la estructura al menos cinco hurtos bajo esta modalidad. Los seis capturados tienen, según la Policía, antecedentes o anotaciones por delitos como secuestro extorsivo, tráfico de estupefacientes, uso de menores para la comisión de delitos, hurto, amenazas, lesiones personales y porte ilegal de armas.

Todos los integrantes quedaron a disposición de la Fiscalía y fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, hurto y secuestro simple. Tras el análisis de las pruebas, el juez de la República les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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