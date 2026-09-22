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La movilidad eléctrica también transforma los talleres de mecánica tradicional

El auge de la movilidad eléctrica impacta también las aulas y la figura del mecánico tradicional. En un laboratorio en Bogotá, se forman los mecánicos del futuro.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
22 de septiembre de 2026 – 12:01 p. m.
El auge de la movilidad eléctrica impacta también las aulas y la figura del mecánico tradicional.
El auge de la movilidad eléctrica impacta también las aulas y la figura del mecánico tradicional.

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En medio de la grasa, el aceite y la gasolina, a las cuadras enteras de talleres de reparación de carros se está insertando otra imagen: la de talleres de mecánica eléctrica. Algunos prestan servicios a domicilio con mecánicos certificados para reparar los nuevos vehículos eléctricos que, a más de cinco años del ‘boom’, ya comienzan a necesitar reparación. Sería mentira decir que la combustión está dejando de existir, pero la realidad de los vehículos eléctricos, solo en Bogotá, ya han provocado un revolcón en los talleres e, incluso, en las…

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
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