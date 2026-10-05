 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Salió a la U Javeriana y no regresó: Julia lleva 22 años buscando a su hijo Daniel Velásquez

Daniel Velásquez salió a clases el 4 de octubre de 2004 y no regresó. Su madre lo buscó en las calles del Bronx y encaró a excomandantes de las Farc ante la JEP. Este es uno de los 137.000 casos de desaparición sin resolver en el país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Juan David Moreno
Julia Buriticá sostiene una fotografía de su hijo Daniel Velásquez Buriticá, desaparecido el 4 de octubre de 2004.
Julia Buriticá sostiene una fotografía de su hijo Daniel Velásquez Buriticá, desaparecido el 4 de octubre de 2004.
Foto: Juan David Moreno Barreto

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Cuando alzó la cobija ennegrecida por la suciedad, Julia Buriticá retrocedió dos pasos, asustada. El hombre, con la mirada desorientada y la ropa hecha jirones, se levantó como un resorte y la amenazó con un cuchillo. Ella alcanzó a explicarle que buscaba a su hijo de 20 años, Daniel Alfonso Velásquez Buriticá, desaparecido el 4 de octubre de 2004. Dejó atrás al desconocido y, con el miedo intacto y una oración en la boca, siguió mostrando la fotografía por las calles del Bronx.

Ese día entró a la L sin permiso. Julia, ama de casa, no sabía…

Por Juan David Moreno

Conoce más

Temas recomendados:

Daniel Velásquez

Desaparecidos Colombia

Julia Buriticá

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy

Premium Suscriptores

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido