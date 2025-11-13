¡Al fin! Distrito entregó la av. El Rincón, al noroccidente de Bogotá. Así quedó

La obra mejora la calidad de vida de más de 1,2 millones de habitantes de Suba. Foto: Cortesía

Este jueves 13 de noviembre terminó la espera para centenares de conductores que soportaron las incomodidades por el retraso de las obras en la avenida El Rincón. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, finalmente entregaron toda la obra desde la carrera 91 hasta la av. Boyacá.

Esperan con esta obra mejorar la calidad de vida de aproximadamente 1,2 millones de habitantes de Suba.

“Por fin, hoy podemos saldar esta deuda con Suba y con el noroccidente de Bogotá, la av. El Rincón permitirá conectar a una localidad que tiene el tamaño de Barranquilla, lo que significa un impacto positivo para sus habitantes”, indicó Galán. Así mismo, el mandatario agregó que la construcción de esta obra estuvo envuelta en varios problemas que generaron tanto demoras como costos adicionales.

En ese sentido, se trata de una obra esperada desde hace muchos años. El Distrito indicó que la av. El Rincón es una de las obras de valorización del Acuerdo 523 de 2013, que recibieron con un avance del 65,14% en enero de 2024.

“Este proyecto tuvo muchos problemas, que heredamos, de diseño, de acueducto, de movilidad, de ambiente y todos los resolvimos. Además, encontramos que nunca se contempló un puente peatonal en la avenida Boyacá. La instrucción del alcalde fue resolver este problema y ya estamos en fase de factibilidad para su construcción”, detalló el director del IDU, Orlando Molano.

Según señalaron, con la obra ponen en servicio:

2,35 km de vía.

2,1 km de ciclorruta.

Más de 54.700 m² de espacio público.

Más de 460 nuevos árboles.

13 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.

35 máquinas de gimnasio al aire libre.

294 luminarias nuevas.

