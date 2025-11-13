Autoridades recapturaron a dos de los prófugos de la estación de Barrios Unidos

Los sujetos se encontraban en la misma vivienda. Foto: Cortesía

Como lo dieron a conocer las autoridades en las últimas horas, uniformados de la Estación de Policía Tunjuelito capturaron a dos sujetos por el delito de fuga de presos. Previamente, el pasado 9 de noviembre, estos hombres se habrían escapado de la estación de Barrios Unidos, junto a otros dos sujetos.

Según señalaron, tras la información aportada por parte de la ciudadanía, ubicaron a estas personas en el barrio Venecia, de la localidad de Tunjuelito, en una vivienda. Cabe resaltar que estás personas tenían medida de aseguramiento por el delito de hurto agravado.

Por el momento, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los nuevos hechos que se les atribuyen. De igual manera, las autoridades hacen un llamado a la comunidad a estar pendientes y a comunicarse en caso de saber del paradero de las otras dos personas que se fugaron.

¿Qué se sabe de la fuga?

El intento de fuga masiva en la estación de Policía de Barrios Unidos, en el noroccidente de Bogotá, terminó en un intercambio de disparos que dejó cinco detenidos heridos y al menos cuatro prófugos.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado domingo, 9 de noviembre, en medio de un procedimiento de rutina de la guardia de la estación.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, la situación se presentó hacia las 8:45 a. m., cuando los custodios realizaban la entrega de los alimentos y las labores rutinarias de aseo. En ese momento, un grupo de personas privadas de la libertad se abalanzó sobre los uniformados, intentando desarmarlos y abrir paso a la fuga.

“Los participantes en el motín quisieron atentar contra la vida de los policías en una turba que generó que un uniformado accionara su arma de fuego para impedir que atentaran contra su vida, en un acto de legítima defensa” explicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Mebog.

Según el balance entregado por el alto mando, cinco de los reclusos resultaron heridos tras la respuesta del uniformado y fueron trasladados a centros médicos. El reporte inicial sostiene que no tienen heridas de gravedad.

Sin embargo, a pesar de la reacción de los custodios, cuatro reclusos lograron escapar. En consecuencia, se anunció un plan candado en la localidad, con apoyo de unidades de inteligencia y Policía judicial, para recapturarlos.

