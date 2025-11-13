Nuevo intento de justicia por mano propia en Unilago: policía tuvo que intervenir

Los hechos ocurrieron a la 1:00 p.m. de este jueves. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sobre la 1:00 p.m. de este jueves, en los alrededores del centro comercial Unilago, en Bogotá, se presentó un nuevo intento de justicia por mano propia. Esto ocurrió tras la captura de un hombre que, según relató a El Espectador un vigilante del lugar, fue descubierto por un comerciante que lo acusó por llevar varios días frecuentando la zona y pagando con cuentas falsas de Nequi.

Lea más: Autoridades recapturaron a dos de los prófugos de la estación de Barrios Unidos

Según se conoció, el hombre fue perseguido por los comerciantes del sector tras ser descubierto y lograr su captura. Posteriormente, tuvo que ser protegido por las autoridades, ya que la comunidad exigía aplicarle un castigo físico.

“Una piñata”, gritaban al unísono, mientras las autoridades protegían la integridad del capturado.

En ese momento, las autoridades lograron poner al sujeto bajo custodia, pero la disputa no terminó ahí, ya que varios ciudadanos comenzaron a agredir a los policías. Incluso, una persona del lugar golpeó por detrás la cabeza de un uniformado, lo que desató un nuevo caos, pues las autoridades capturaron al agresor y, a su vez, la comunidad intentó defenderlo.

Más noticias: De punto de inseguridad a centro artístico: renace el bajo puente de la calle 53

Como resultado de la situación, dos personas fueron capturadas, uno por el presunto hurto y el otro por lesiones contra el servidor público. Una muestra más de que la ciudadanía parece confiar más en la justicia por mano propia que en las propias autoridades.

Expertos en seguridad explican que detrás hay una alta percepción de impunidad y desconfianza en la justicia, tanta que siete de cada 10 bogotanos creen que los delitos no reciben sanción y tres de cada 10 estarían dispuestos a armarse para defenderse, como indica Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la U. Central, lo cierto es que estas acciones solo aumentan el ciclo de violencia al pretender castigar un delito con otro más grave. Y por eso ameritan sanción.

Le puede interesar: “Esperamos definir el trazado de la tercera línea del metro”, directora de la ARM

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.