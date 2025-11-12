¡Alístese! Este miércoles habrá 300 vacantes disponibles en ferias de empleo

Escucha este artículo
Este 12 de noviembre se llevarán a cabo dos ferias de empleo del Distrito, una presencial en la localidad de Bosa y otra con postulación virtual. Según indicaron, hay oportunidades en sectores de servicio, comercial, obras y construcción en Bogotá.
Feria presencial:
Para esta feria, el concesionario de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, junto a la Agencia Distrital de Empleo, buscan personal. Algunos de los puestos son:
- Operador Encofrados.
- Oficiales de Obra (Redes secas y húmedas).
- Auxiliar de Obra.
- Auxiliar de Tráfico (con o sin experiencia).
- Ayudante Armadores – Herreros.
- Boal.
- Cadenero Primero.
- Cadenero Segundo.
- Conductores de Camión Grúa
- Soldadores SMAW.
- Técnico Hidráulico
- Oficial de Demarcación
- Auxiliares Electricistas (Conte TE3).
- Aparejadores.
- Auxiliares de cocina.
- Operadores forestales.
Esta feria se llevará a cabo en la calle 68 sur #81G-09, en el Polideportivo Palestina, en la localidad de Bosa, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Es importante, para los interesados, llevar la hoja de vida.
👷♀️ Más de 400 puestos de trabajo para perfiles como:
⚙️ Operador Polifuncional
🏭 Operario de Producción
👩🏫… pic.twitter.com/PXrply8hZN
Feria virtual:
En esta feria, el Distrito y la empresa NEXA BPO tienen alrededor de 100 vacantes laborales para bachilleres, para el cargo de ejecutivos comerciales externos. Para el cargo se requiere:
- Formación: Bachiller académico.
- Contrato: Término Indefinido.
- Experiencia: Mínimo 6 meses.
La postulación la realizarán en el horario de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Por medio de una reunión virtual.
