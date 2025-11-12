¡Alístese! Este miércoles habrá 300 vacantes disponibles en ferias de empleo

Empleo en Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 12 de noviembre se llevarán a cabo dos ferias de empleo del Distrito, una presencial en la localidad de Bosa y otra con postulación virtual. Según indicaron, hay oportunidades en sectores de servicio, comercial, obras y construcción en Bogotá.

Lea más: Falleció menor de 15 años que fue arrollada por taxista ebrio en Bogotá

Feria presencial:

Para esta feria, el concesionario de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, junto a la Agencia Distrital de Empleo, buscan personal. Algunos de los puestos son:

Operador Encofrados.

Oficiales de Obra (Redes secas y húmedas).

Auxiliar de Obra.

Auxiliar de Tráfico (con o sin experiencia).

Ayudante Armadores – Herreros.

Boal.

Cadenero Primero.

Cadenero Segundo.

Conductores de Camión Grúa

Soldadores SMAW.

Técnico Hidráulico

Oficial de Demarcación

Auxiliares Electricistas (Conte TE3).

Aparejadores.

Auxiliares de cocina.

Operadores forestales.

Más noticias: Estudiantes denuncian robo en parqueadero de la 93: esto dijo la empresa

Esta feria se llevará a cabo en la calle 68 sur #81G-09, en el Polideportivo Palestina, en la localidad de Bosa, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Es importante, para los interesados, llevar la hoja de vida.

🚨 ¡Atención Usme! 💛❤️#AquíSíPasa Llega una gran Feria de Empleo en alianza con la @UsmeAlcaldia, donde más de 🔟 empresas estarán contratando en diferentes áreas.



👷‍♀️ Más de 400 puestos de trabajo para perfiles como:

⚙️ Operador Polifuncional

🏭 Operario de Producción

👩‍🏫… pic.twitter.com/PXrply8hZN — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) November 12, 2025

Feria virtual:

En esta feria, el Distrito y la empresa NEXA BPO tienen alrededor de 100 vacantes laborales para bachilleres, para el cargo de ejecutivos comerciales externos. Para el cargo se requiere:

Formación: Bachiller académico.

Contrato: Término Indefinido.

Experiencia: Mínimo 6 meses.

La postulación la realizarán en el horario de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Por medio de una reunión virtual.

Le puede interesar: Exequias de bombero Carlos Rozo: El Colegio le dará este martes el último adiós

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.