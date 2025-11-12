Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

¡Alístese! Este miércoles habrá 300 vacantes disponibles en ferias de empleo

Una de las ferias se realizará de manera presencial en la localidad de Bosa, mientras que la otra permitirá postulación virtual.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
12 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
Empleo en Bogotá.
Empleo en Bogotá.
Foto: Óscar Pérez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este 12 de noviembre se llevarán a cabo dos ferias de empleo del Distrito, una presencial en la localidad de Bosa y otra con postulación virtual. Según indicaron, hay oportunidades en sectores de servicio, comercial, obras y construcción en Bogotá.

Lea más: Falleció menor de 15 años que fue arrollada por taxista ebrio en Bogotá

Feria presencial:

Para esta feria, el concesionario de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, junto a la Agencia Distrital de Empleo, buscan personal. Algunos de los puestos son:

  • Operador Encofrados.
  • Oficiales de Obra (Redes secas y húmedas).
  • Auxiliar de Obra.
  • Auxiliar de Tráfico (con o sin experiencia).
  • Ayudante Armadores – Herreros.
  • Boal.
  • Cadenero Primero.
  • Cadenero Segundo.
  • Conductores de Camión Grúa
  • Soldadores SMAW.
  • Técnico Hidráulico
  • Oficial de Demarcación
  • Auxiliares Electricistas (Conte TE3).
  • Aparejadores.
  • Auxiliares de cocina.
  • Operadores forestales.

Más noticias: Estudiantes denuncian robo en parqueadero de la 93: esto dijo la empresa

Esta feria se llevará a cabo en la calle 68 sur #81G-09, en el Polideportivo Palestina, en la localidad de Bosa, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Es importante, para los interesados, llevar la hoja de vida.

Feria virtual:

En esta feria, el Distrito y la empresa NEXA BPO tienen alrededor de 100 vacantes laborales para bachilleres, para el cargo de ejecutivos comerciales externos. Para el cargo se requiere:

  • Formación: Bachiller académico.
  • Contrato: Término Indefinido.
  • Experiencia: Mínimo 6 meses.

La postulación la realizarán en el horario de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Por medio de una reunión virtual.

Le puede interesar: Exequias de bombero Carlos Rozo: El Colegio le dará este martes el último adiós

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Servicios

Empleo

Empleo en Bogotá

Bogotá

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.