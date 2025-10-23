Descubrir y cuidar el mar: talleres para niños y familias en el Museo del Mar

Protección de los océanos. Foto: Juan Vega - Parques Nacionales Naturales

El Museo del Mar de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, anunció el inicio de un ciclo de talleres interactivos pensado para el disfrute de toda la familia. Los espacios están diseñados para que los asistentes descubran la magia de la biodiversidad marina e interioricen la urgencia de proteger los océanos a través del juego, la exploración y la creatividad.

Los talleres abarcan temáticas que van desde un acercamiento a la cotidianidad del ecosistema marino, hasta un panorama de las problemáticas actuales que amenazan el futuro colectivo de la humanidad. Se ahondará en temas como:

El reconocimiento de mamíferos marinos a través del sonido.

La importancia del reciclaje por medio de la vida de las tortugas.

El impacto de la contaminación del océano.

La diversidad de conchas y caracolas.

Adicionalmente, habrá una jornada de búsqueda del tesoro, en la que los participantes resolverán pistas relacionadas con el mar para llegar al botín.

“El propósito es acercar a los bogotanos y colombianos de la Región Andina a un ecosistema que, aunque lejano en distancia, está profundamente conectado con nuestra vida diaria. Desde Bogotá, queremos despertar una conciencia ambiental, que inspire acciones concretas para cuidar los océanos”, indicó Andrés Franco Herrera, Director Académico del Museo.

¿Cuánto vale y cómo agendar?

Cabe aclarar que los talleres están abiertos al público general y pueden agendarse tanto por colegios como por familias, con sesiones adaptadas a distintas edades y niveles de conocimiento. Se realizarán de lunes a viernes en los horarios de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.

Cada actividad tiene un valor de $12.500 por persona. Tenga en cuenta que para realizar los talleres, debe haber al menos 10 integrantes. En este caso, para los interesados en agendar los espacios es necesario enviar la solicitud al correo museo.mar@utadeo.edu.co y seguir el proceso indicado.

