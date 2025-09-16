¡Atención! Anuncian cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños

Imagen de referencia. Foto: Istock

La Alcaldía de Bogotá informó este lunes que durante toda la semana se presentarán suspensiones temporales en el servicio de agua a lo largo y ancho de la capital. Los cortes se deben a trabajos de mantenimiento que, de la mano con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la Bogotá, buscarán prevenir futuros daños en los sistemas hídricos de la ciudad.

En total serán cinco días de cortes, que se presentarán en varias localidades, puntos y barrios bogotanos. Además, las suspensiones también afectarán a usuarios de Soacha, Funza, Mosquera y Madrid.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, informó el Distrito.

En total serán nueve localidades y más de un centenar de barrios que estarán desprovistos por algunas horas de agua, así como lugares puntuales en Cajicá, Tocancipá, Gachanchipá y La Calera.

Estos son los cortes anunciados por las autoridades:

16 de septiembre

La jornada inicia en Santa Fe, en el barrio La Alameda, que estará sin agua desde las 9:00 a. m. por 24 horas. En Puente Aranda, el barrio Milenta tendrá corte desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. En Fontibón, la suspensión será en San Pablo Jericó, en el mismo horario. En Usme, barrios como Santa Librada, La Aurora y Barranquillita no tendrán servicio desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. Ese mismo día, en Soacha, el agua se suspenderá en sectores como Arizona, Compartir, Ducales, La Laguna y Santa Ana, entre otros. También habrá restricción en Suba, en barrios como Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa. Finalmente, en Usme, barrios como Centro Usme, Olarte y La Requilina Rural estarán sin servicio por ocho horas a partir de las 10:00 a. m.

17 de septiembre

En Puente Aranda, los barrios Estación Central, Los Ejidos y Cundinamarca tendrán corte desde las 7:00 a. m. por 27 horas. En Usme, la suspensión se dará en Tibaque, San Pedro Sur, Tihuaque, Las Violetas, Los Arrayanes y Los Soches, desde las 10:00 a. m. por 24 horas. En Suba, el turno será para Club Los Lagartos y Niza Suba, con restricción de 24 horas desde las 10:00 a. m. Ese día también habrá interrupción general en los municipios de Gachancipá y Tocancipá (12 horas desde las 11:00 a. m.) y en Cajicá (4 horas desde las 10:00 a. m.).

18 de septiembre

Engativá tendrá cortes en el barrio San Ignacio desde las 9:00 a. m. durante 24 horas. En Kennedy, el turno será para Provivienda Oriental, sin servicio desde las 7:00 a. m. por 27 horas. Lo mismo ocurrirá en Puente Aranda, en el barrio El Remanso, y en Fontibón, en Modelia. Ese día Usme tendrá dos suspensiones: una de 24 horas en Yomasa Norte, Monteblanco y Gran Yomasa, y otra de cuatro horas en los barrios Alpes, El Triángulo, Ramajal, San José Oriental y Amapolas. La localidad de Bosa también resultará afectada con cortes de 24 horas desde las 10:00 a. m. en sectores como Bosa Nova, El Porvenir, Escocia, La Independencia, San Pablo, Villa Clemencia y Villa Suaita, entre otros.

19 de septiembre

La última jornada será en Fontibón, en barrios como Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos y la Urbanización Capellanía II Sector, que estarán sin agua desde las 8:00 a. m. durante 24 horas. Ese mismo día, La Calera también tendrá suspensión total del servicio en todo el municipio, desde las 10:00 a. m. y por cuatro horas.

En este enlace puede consultar las novedades e intervenciones completas de la Alcaldía y el Acueducto.

