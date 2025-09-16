No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

¡Atención! Anuncian cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños

La Alcaldía anunció intervenciones en el sistema de alcantarillado, lo cual, obliga a realizar cortes de agua esporádicos desde este martes 16 hasta el viernes 19 de septiembre.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
16 de septiembre de 2025 - 02:30 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Istock
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Alcaldía de Bogotá informó este lunes que durante toda la semana se presentarán suspensiones temporales en el servicio de agua a lo largo y ancho de la capital. Los cortes se deben a trabajos de mantenimiento que, de la mano con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la Bogotá, buscarán prevenir futuros daños en los sistemas hídricos de la ciudad.

En total serán cinco días de cortes, que se presentarán en varias localidades, puntos y barrios bogotanos. Además, las suspensiones también afectarán a usuarios de Soacha, Funza, Mosquera y Madrid.

Vínculos relacionados

Condenan a hombre por traer 100.000 dólares en maleta con doble fondo al país
Bogotá recibe premio internacional por garantizar derechos de las mujeres
Incendios en Cundinamarca dejan 90 hectáreas afectadas en dos días

Le puede interesar: Distrito busca reducir en un 25% los puntos críticos de basura con nuevas medidas

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, informó el Distrito.

En total serán nueve localidades y más de un centenar de barrios que estarán desprovistos por algunas horas de agua, así como lugares puntuales en Cajicá, Tocancipá, Gachanchipá y La Calera.

Estos son los cortes anunciados por las autoridades:

16 de septiembre

La jornada inicia en Santa Fe, en el barrio La Alameda, que estará sin agua desde las 9:00 a. m. por 24 horas. En Puente Aranda, el barrio Milenta tendrá corte desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. En Fontibón, la suspensión será en San Pablo Jericó, en el mismo horario. En Usme, barrios como Santa Librada, La Aurora y Barranquillita no tendrán servicio desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. Ese mismo día, en Soacha, el agua se suspenderá en sectores como Arizona, Compartir, Ducales, La Laguna y Santa Ana, entre otros. También habrá restricción en Suba, en barrios como Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa. Finalmente, en Usme, barrios como Centro Usme, Olarte y La Requilina Rural estarán sin servicio por ocho horas a partir de las 10:00 a. m.

17 de septiembre

En Puente Aranda, los barrios Estación Central, Los Ejidos y Cundinamarca tendrán corte desde las 7:00 a. m. por 27 horas. En Usme, la suspensión se dará en Tibaque, San Pedro Sur, Tihuaque, Las Violetas, Los Arrayanes y Los Soches, desde las 10:00 a. m. por 24 horas. En Suba, el turno será para Club Los Lagartos y Niza Suba, con restricción de 24 horas desde las 10:00 a. m. Ese día también habrá interrupción general en los municipios de Gachancipá y Tocancipá (12 horas desde las 11:00 a. m.) y en Cajicá (4 horas desde las 10:00 a. m.).

Le puede interesar: ¿Y quién recogerá la basura? Los caminos para garantizar el servicio de aseo

18 de septiembre

Engativá tendrá cortes en el barrio San Ignacio desde las 9:00 a. m. durante 24 horas. En Kennedy, el turno será para Provivienda Oriental, sin servicio desde las 7:00 a. m. por 27 horas. Lo mismo ocurrirá en Puente Aranda, en el barrio El Remanso, y en Fontibón, en Modelia. Ese día Usme tendrá dos suspensiones: una de 24 horas en Yomasa Norte, Monteblanco y Gran Yomasa, y otra de cuatro horas en los barrios Alpes, El Triángulo, Ramajal, San José Oriental y Amapolas. La localidad de Bosa también resultará afectada con cortes de 24 horas desde las 10:00 a. m. en sectores como Bosa Nova, El Porvenir, Escocia, La Independencia, San Pablo, Villa Clemencia y Villa Suaita, entre otros.

19 de septiembre

La última jornada será en Fontibón, en barrios como Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos y la Urbanización Capellanía II Sector, que estarán sin agua desde las 8:00 a. m. durante 24 horas. Ese mismo día, La Calera también tendrá suspensión total del servicio en todo el municipio, desde las 10:00 a. m. y por cuatro horas.

En este enlace puede consultar las novedades e intervenciones completas de la Alcaldía y el Acueducto.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Cundinamarca

Cortes de agua

Acueducto

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

Noticias

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar