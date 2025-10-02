Concierto de Luis Alfonso ya tiene permiso ¿Y los Guns n’ Roses?

Cantante de música popular colombiana durante entrevista Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Como diciendo “la ley es para todos”, en la mañana de este viernes se conoció que la secretaría de Gobierno había negado el permiso para el concierto del cantante de música popular, Luis Alfonso, programado para este 4 y 5 de octubre, en el Estado El Campín, e, incluso, que el evento Salsa al Parque estaba en vilo. La razón fue la misma que les esgrimieron a los empresarios que organizan el concierto de Guns n´ Roses, programado para este 7 octubre, Vive Claro: faltaban documentos para expedir la autorización.

Sin embargo, el final de este jueves se conoció que, tras la reposición que presentaron los organizadores, la empresa CMN Colombia S.A.S., y de subsanar lo que hacía falta para avanzar en el trámite de ‘El Festival Más Contentoso Luis Alfonso’, la entidad distrital emitió la Resolución GJR-1467 de 2025, con la que autorizó la presentación del artista y ahora queda todo listo para catar todos sus éxitos ante el público capitalino.

¿Cuál era el problema?

Entre los documentos faltantes o incompletos estaban la copia del documento de identidad del representante legal, la carta de control de boletería, la autorización para el uso del escenario, y los conceptos favorables de entidades como la Alcaldía Local de Teusaquillo, Bomberos, Secretaría de Salud, Movilidad y Policía Metropolitana. Por otro lado, la póliza de responsabilidad civil extracontractual no cumplía con los requisitos. También hubo problemas con las autorizaciones de derechos de autor, que no cubrían todas las fechas programadas del evento, algo fundamental para evitar inconvenientes legales.

Ahora, la pregunta que queda es ¿Y cómo va el trámite para el concierto que se programó en Vive Claro para el 7 de octubre? De momento, si bien los organizadores del show de los Guns n´Roses, tras la negativa de primera instancia, señalaron que tenían tiempo para subsanar los reparos de la autoridad de gobierno, todavía no se conoce cómo avanza el trámite ni hay una respuesta definitiva para los cerca de 40.000 espectadores que ya compraron su tiquete para asistir al evento.

