Manifestaciones alteraron el orden público en Bogotá y la Policía tuvo que actuar

Tras los actos vandálicos que se registraron durante las movilizaciones que se realizaron en la tarde de este jueves en Bogotá, se dio la orden de intervenir a las fuerzas antidisturbios. Así lo explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien cuestionó el accionar de los manifestantes y explicó por qué pidió la participación tanto del Distrito de la Fuerza Pública.

¿Cómo fue?

Durante la jornada, la zona más crítica fue la carrera Séptima con calle 72, donde se presentaron graves afectaciones en la movilidad e, incluso, se reportaron daños en un CAI de la Policía ubicado en la avenida Chile con carrera Séptima. Por esta razón, en ese momento, el Distrito suspendió la etapa de diálogo y autorizó la intervención de la fuerza pública para controlar la situación.

¿Qué dijo?

En un principio sentenció que en la ciudad, en lo que va de este año, se han presentado más de 1.300 movilizaciones, 96% de estas manejadas por los equipos de diálogo, y que Bogotá acoge dichas manifestaciones siempre y cuando sean de manera pacífica.

“Por eso mismo, la incitación y su derivación en acciones violentas por parte de grupos aislados las convierte en alteraciones del orden público frente a las cuales solicitamos la intervención de la fuerza pública bajo principios de disuasión y proporcionalidad”, indicó Quintero.

En Bogotá van más de 1.300 movilizaciones en 2025, 20% más que el año pasado, y el 96% de las mismas se manejaron con nuestros equipos de diálogo o autorregulación. Esta es una muestra de cómo la ciudad acoge y protege la manifestación siempre que sea pacífica.



Por eso mismo la… https://t.co/0lE0l4ntSO — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) October 3, 2025

A su vez, añadió que, si bien no les corresponde señalar las causas de la protesta, su compromiso es priorizar los canales de diálogo y la mediación. “La violencia conduce a violencia y esa es una lección que el país tiene muy bien aprendida”, concluyó el secretario.

#Reporte | Movilización Andi⁰📍Cl. 73 #8-13



Manifestantes ubican vallas sobre la cra. 7 para bloquear el paso.

⁰UNDMO interviene en este momento.

⁰#EnDesarrollo pic.twitter.com/oilKSSUk18 — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) October 2, 2025

La intervención más grande se dio sobre las seis de la tarde, cuando las personas que estaban en la manifestación se ubicaron frente a un edificio de la ANDI. “Se encendieron bengalas; afectaron con pintura las fachadas de edificios y se registraron altercados entre algunos asistentes, situación en la que intervinieron las entidades en terreno, para mediar y mantener el control”, añadió Gobierno.

