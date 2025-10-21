Avanzan obras de bocatomas en sistema Chingaza para mejorar la captación de agua

Estas obras recolectarán 600 litros de agua por segundo. Foto: Cortesía

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), informó del avance en la ejecución del proyecto Río Blanco (70%), una obra que se entregaría a comienzos del 2026 y comprende la construcción, entrega y puesta en operación de nuevas obras de captación (bocatomas) de las quebradas Peñas Blancas, Charrascales, Chocolatal, Calostros, El Mangón y Barro– Plumaraña, ubicadas en el páramo de Chingaza.

¿Por qué?

Según Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, “estas obras consisten principalmente en la adecuación de las captaciones de seis quebradas que, en promedio, aportan 600 litros por segundo, fortaleciendo la seguridad hídrica, especialmente en épocas de sequía”.

En ese sentido, este proyecto cuenta con una inversión de COP $30.832 millones, en el cual también contempla:

La renovación de la línea de conducción hacia el pozo No. 1 del sistema Ventana, en los túneles de Chingaza.

La estabilización de la vía de acceso.

La instalación de una línea eléctrica de 11,4 kV, junto con una red de fibra óptica para monitoreo y automatización.

Para la profesora Martha Melizza Ordoñez Diaz, directora del programa de Ingeniería ambiental de Uniagraria, es importante que estas nuevas obras de captación se hayan analizado con mucha cautela. “Una bocatoma mal dimensionada o sin estudios técnicos rigurosos, puede generar una afectación en cadena, desde la disminución del caudal ecológico hasta la afectación del hábitat, reduciendo la recarga de humedales. Por supuesto, desde mi punto de vista, priorizaríamos siempre una conservación del ecosistema, que un aprovechamiento del recurso y más bien como seres humanos, invitar a reducir el consumo de agua”.

Según indicó la EAAB, con la culminación de este proyecto, alcanzarán los caudales concesionados del subsistema Río Blanco, equivalentes a 1,04 m³/s, lo que esperan, fortalecerá la capacidad de abastecimiento del sistema.

