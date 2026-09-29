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Bogotá desde la cabina de un conductor del SITP

Un conductor del SITP recorre Bogotá a diario y, desde la cabina de su bus, observa el comportamiento de los usuarios, el tráfico, las transformaciones urbanas y las diferentes realidades de la ciudad.

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Nikoll Sabi – CrossmediaLab de la Utadeo
29 de septiembre de 2026 – 10:09 a. m.
Juan José Granados, de 27 años, nacido en Líbano, Tolima, lleva siete años viviendo en Bogotá. Él se desempeña como conductor del SITP, con la línea TransMiZonal.
Juan José Granados, de 27 años, nacido en Líbano, Tolima, lleva siete años viviendo en Bogotá. Él se desempeña como conductor del SITP, con la línea TransMiZonal.
Foto: Nikoll Sabi

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Diariamente, miles de operadores del SITP recorren las calles de Bogotá durante horas y son testigos de las dinámicas de la ciudad y de sus cambios a lo largo del día y en las diferentes zonas de la capital.

Al suroriente de Bogotá, en la localidad Usme, sobre la vía al Llano, se encuentra el patio El Uval del SITP. Este corresponde al concesionario Gran Américas Usme, donde ha trabajado durante cuatro años Juan José Granados, de 27 años, nacido en Líbano, Tolima, y quien lleva siete años viviendo en Bogotá. Hoy se desempeña como operador del…

Por Nikoll Sabi – CrossmediaLab de la Utadeo

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Comentarios
  • Olegario(51538)Hace 3 minutos
    Bogotá era una ciudad amable hasta cuando comenzó a ser invadida por lo peor de Chibchombia procedente de todos los rincones del país, especialmente de la región Atlántica y por muchos calentanos que odian el clima fresco de la Capital. Bienvenidos todos los inmigrantes que lleguen a trabajar, a ser amables con la ciudad. La escoria puede muy bien quedarse en sus pueblos polvorientos.
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