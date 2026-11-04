Bogotá ganó un World Smart City Award por su política de vivienda Mi casa en Bogotá

Durante el Smart City Expo World Congress, que se realiza en Barcelona (España), Bogotá recibió este miércoles el World Smart City Award 2026 en la categoría Housing Project, por su estrategia distrital de vivienda Mi Casa en Bogotá. El reconocimiento destacó el alcance del programa entre 533 postulaciones de 68 países.

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Los World Smart City Awards se entregan cada año y reconocen proyectos e iniciativas que transforman las ciudades. Aunque la ciudad ya había participado en ediciones anteriores y destacó anteriormente por programas como el Sistema Distrital de Cuidado, este programa es el primero en ganar esta categoría, frente a proyectos finalistas de Grecia, Turquía y Brasil, sentando un nuevo precedente.

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Según la Secretaría de Hábitat, entidad que recibió el galardón en España, uno de los aspectos que gustó en el jurado fue el enfoque integral de la iniciativa, que busca facilitar el acceso a vivienda propia para hogares vulnerables, promover la renovación urbana y acercar los proyectos habitacionales a los sistemas de transporte público.

¿Qué es Mi casa en Bogotá y a quiénes ha beneficiado?

Mi Casa en Bogotá es una estrategia de vivienda que busca facilitar el acceso a una casa propia a partir de de subsidios que apoyan la compra de vivienda nueva de interés social (VIS) y prioritario (VIP), el pago de cuotas de créditos hipotecarios, el mejoramiento de casas existentes, entre otros. También incluye acompañamiento en educación financiera y una estrategia de localización de proyectos habitacionales en sectores centrales y zonas cercanas al transporte público, con el cual el Distrito proyecta beneficiar a 75.000 familias en el cuatrenio.

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De acuerdo con las cifras de la Secretaría del Hábitat, tres de cada cuatro familias beneficiadas por Mi Casa en Bogotá tienen ingresos de hasta dos salarios mínimos. Además, el 64 % de los subsidios se ha asignado a mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar. Entre los beneficiarios también hay más de 3.900 víctimas del conflicto armado que han accedido a vivienda nueva. A esto se suman 2.500 familias que han recibido apoyos para mejorar las condiciones de sus viviendas.

Otro punto que destaca este premio es un punto en el programa que prioriza del 24 % del suelo urbano para procesos de revitalización. El sector Hábitat reportó, además, una mejora del 13 % en las calles de los barrios donde se desarrollan proyectos habitacionales y una reducción del 9 % en la desigualdad entre barrios durante un año.

Vivienda y transporte

La ubicación de los proyectos de vivienda es otro de los elementos de la estrategia que le valió el premio a Bogotá. De acuerdo con la Alcaldía, más de 6.300 subsidios se han asignado en zonas de influencia del Metro, Transmilenio y Transmicable.

En el caso de la Primera Línea del Metro, la administración dice que hay 88 proyectos de vivienda planeados en sus alrededores, de los cuales seis de cada 10 son de Vivienda de Interés Social (VIS).

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Si bien el reconocimiento pone en el mapa global de vivienda a Bogotá, los retos continúan. El acceso a una casa propia sigue siendo una dificultad para miles de hogares capitalinos, especialmente los de menores ingresos, mientras persisten problemas que atañen a esta y otras ciudades del mundo, relacionados con el déficit habitacional, el costo de los arriendos y la disponibilidad de suelo para desarrollar nuevos proyectos.

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