Bogotá se prepara para evitar intoxicaciones y accidentes en Halloween

Bogotá tiene todo listo para recibir una de las festividades más importantes del año y evitar que una noche de ocio y tiempo en familia desencadene en incidentes de salud pública. A través de un comunicado, la Secretaría de Salud anunció que se realizaron al menos 116 operativos de inspección, vigilancia y control para prevenir y evitar intoxicaciones, tragedias con quemados a causa de la pirotecnia o posibles daños a la salud pública con licores adulterados o alimentos descompuestos.

El comunicado, difundido en la tarde de este viernes 31 de octubre, hace parte de la planeación que ha venido adelantando el Distrito para que la noche de Halloween, en la que se espera que salgan miles de niños a las calles y se realizarán casi un centenar de eventos masivos, no termine con episodios que pongan en riesgo la salud pública de los bogotanos y sus familias.

“Entre el 1 y el 29 de octubre de 2025, los equipos sanitarios han realizado 116 operativos, inspeccionando 564 establecimientos y verificando 32.622 kilogramos de alimentos y 23.855 litros de bebidas no alcohólicas”, anunció el gabinete de Salud de la Alcaldía.

Además, la Secretaría consultó a los expertos de la entidad para que ofrecieran algunas recomendaciones clave que puedan crear escenarios de riesgo tanto para los niños como para sus familias o los adultos que asistan a eventos masivos como conciertos, desfiles u otro tipo de agendas culturales en la capital.

Incluso destinó un apartado de recomendaciones para aquellos grupos familiares que celebrarán la noche de Halloween junto a sus mascotas, ya que estas también pueden estar expuestas a riesgos en esta velada.

“Las mascotas son parte importante de la familia y debemos cuidarlas y protegerlas: no proporcione dulces a sus mascotas ya que algunos compuestos, pueden ser tóxicos y ocasionar alteraciones renales; asegúrese de que tenga su identificación y asegúrese que, si tiene disfraz, no bloquee la visión, la audición y la respiración y que permita el movimiento normal de su mascota”, subrayó la Secretaría.

De acuerdo con el comunicado, los niños deben permanecer lejos de tumultos y espacios en los que haya manipulación de pirotecnia, pues en años anteriores las fechas de Halloween y Navidad han sido algunas de las épocas en donde los más perjudicados por quemaduras o lesiones derivadas de eventos pirotécnicos han dejado decenas de damnificados. En 2024, por ejemplo, la Alcaldía registró al menos 80 niños con daños físicos a raíz de las quemaduras por pólvora manipulada inadecuadamente.

“En cada rincón de Bogotá construimos una historia de unidad y cuidado. Nuestro compromiso se traduce en acciones concretas como estos operativos. Haciendo esta vigilancia, el Distrito busca evitar casos de intoxicaciones, alergias cutáneas, daños oculares y accidentes asociados a productos no aptos para su uso”, detalló Diana Walteros, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública.

La prevención en números

Pero la preparación también se evidencia en operativos que han sacado de las calles y establecimientos miles de productos, licores o cosméticos que también pueden arriesgar la salud pública.

La Secretaría anunció que durante todo octubre se han realizado más de 116 operativos y jornadas para identificar posibles tragos adulterados, comidas descompuestas o, en el caso de los disfraces, cosméticos, maquillajes o lentes de contacto que no cuentan con todos los avales para ser utilizados por los ciudadanos. Por ejemplo, se informó que se decomisaron directamente de algunos establecimiento más de 774 lentes de contacto por evidenciar inconsistencias con la documentación sanitaria y también se sacaron de las calles más de 130 productos cosméticos, como pinturas o bases que incumplían la normatividad.

“Se han destruido 273 kilos de dulces, chocolates y caramelos y 277 litros de refrescos por presentar inconsistencias en el rotulado o alteraciones en su composición. También se inspeccionaron 33.677 litros de bebidas alcohólicas que dejaron un balance de 209 litros destruidos por presentar irregularidades que podrían poner en riesgo la salud de los consumidores”.

La Alcaldía y la Secretaría de Salud han informado que durante toda la jornada de Halloween, y también los demás días del puente festivo, estarán vigilando la correcta manipulación de alimentos y licores para prevenir casos masivos de adulteramiento. Además, los funcionarios del distrito también harán presencia en la mayoría de los eventos masivos, parques o plazas para vigilar que la normatividad sanitaria se cumpla.

“Con estas acciones y recomendaciones, el Distrito reafirma su compromiso con la protección de las y los ciudadanos y la construcción de una ciudad que celebra con alegría, pero también con responsabilidad. En este Halloween, disfruta con precaución”, concluye la Alcaldía.

