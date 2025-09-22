Bogotá será la sede de foro que abordará desigualdades de género

Desigualdades en Bogotá. Foto: Getty Images

Esta semana, entre el 23 y 25 de septiembre, la ciudad será el centro del foro internacional “El Tiempo de las Mujeres: Género y Construcción de Ciudad”, el cual busca crear un espacio para debatir políticas públicas y estrategias para reducir, sobre todo, la pobreza de tiempo, una de las desigualdades más profundas que enfrentan las mujeres.

Lo anterior, debido a la sobrecarga de los trabajos de cuidado no remunerado que recaen en ellas.

Según el Distrito, este encuentro se da tras el reconocimiento dado por la Red Mundial de Gobiernos Locales y Regionales por el Tiempo, que designó a Bogotá como Capital Mundial de las Políticas del Tiempo. Esto significó que la capital fuera la primera ciudad latinoamericana en recibir este título, por su apuesta por reducir las desigualdades.

De la mano, el reconocimiento fue por otras iniciativas clave, como: la movilidad sostenible y el transporte masivo, además de una robusta agenda de espacios gratuitos de cultura, recreación y deporte.

¿Cómo será el foro?

En ese sentido, esperan desde el Distrito que el foro abra un espacio de reflexión y debate en el CEFE Chapinero y en la Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar-Manitas. En estos espacios, más de 30 expertas y expertos locales, nacionales e internacionales participarán en conversaciones que abordarán algunos temas como:

¡Por una vida libre de violencias contra las mujeres en la ciudad!

Ciudades 24 horas con enfoque de género.

Planeación territorial y diseño urbano que prioricen los derechos de las mujeres.

Movilidad, transporte sostenible y experiencias de proximidad.

Importancia de los datos para la toma de decisiones en política pública.

El foro contará con ocho paneles, dos talleres y un recorrido por la Manzana del Cuidado de Manitas. Además, cada panel contará con expertas internacionales:

Dapthne Cuevas Ortiz, Secretaría de las Mujeres de México.

Sara Berbel Sánchez, miembro del Consejo de Personas Expertas de Time Use Initiative.

María Rengel, directora de Servicios de Feminismos y LGTBI, del Ayuntamiento de Barcelona.

Todas ellas, junto con otras invitadas, aportarán su experiencia para enriquecer la discusión sobre género, tiempo y ciudad. Para conocer toda la programación, panelistas e inscribirse podrán realizarlo en la página web.

