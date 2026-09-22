Cuerpo hallado en canal de Kennedy era de Pedro Serrano, conductor de APP: piden respuestas

Como Pedro Nel Serrano fue identificado el cuerpo hallado el pasado 21 de septiembre en un canal de aguas en Alameda de Timiza, en Kennedy. Luego de verificar su identidad, las autoridades constataron que se trataba de un conductor de plataforma reportado como desaparecido el domingo. Había sido visto por última vez en el sector de Terreros, en Soacha. Después de varios días de búsqueda, sus familiares conocieron que había sido encontrado sin vida en Bogotá. Según los reportes, el cuerpo presentaba signos de violencia y dos impactos de bala…

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Como Pedro Nel Serrano fue identificado el cuerpo hallado el pasado 21 de septiembre en un canal de aguas en Alameda de Timiza, en Kennedy. Luego de verificar su identidad, las autoridades constataron que se trataba de un conductor de plataforma reportado como desaparecido el domingo. Había sido visto por última vez en el sector de Terreros, en Soacha. Después de varios días de búsqueda, sus familiares conocieron que había sido encontrado sin vida en Bogotá. Según los reportes, el cuerpo presentaba signos de violencia y dos impactos de bala en la cabeza.

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El gremio de conductores de aplicaciones Elite Black Night 3.0 señaló que el conductor estaba trabajando la noche del domingo cuando dejó de responder a sus familiares. Al día siguiente fue encontrado muerto y, según el gremio, su vehículo aún no ha sido localizado. La organización pidió una pronta respuesta de las autoridades: "rechazamos la violencia hacia los trabajadores del transporte de pasajeros, también esperamos un pronunciamiento por parte de las aplicaciones que median el servicio las cuales al parecer fueron usadas por los delincuentes".

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Desde el Concejo piden reforzar las medidas

El caso fue llevado este martes a la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá por Jairo Avellaneda, quien cuestionó la respuesta de la Administración distrital frente a la seguridad de los conductores que trabajan mediante plataformas digitales.

“¿Cuántos muertos más necesitamos para hacer algo? La violencia en contra de los conductores de aplicación continúa y esta administración brilla por su ausencia”, cuestionó el concejal.

Tras este nuevo homicidio, el cabildante solicitó una reunión entre el Distrito y los representantes de los conductores de aplicaciones para discutir medidas de prevención y respuesta frente a los riesgos que enfrenta este sector.

🚨 ¿CUÁNTOS CONDUCTORES MÁS TIENEN QUE SER VÍCTIMAS DE LA INSEGURIDAD?



Hoy conocimos el desenlace del caso de Pedro Nel Serrano, conductor de una aplicación que había sido reportado como desaparecido y que fue encontrado muer70.



Este caso vuelve a poner sobre la mesa una… pic.twitter.com/Tha8dlAjLh — Jairo Avellaneda García (@JAIROAVELLANEDA) September 22, 2026

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Avellaneda pidió que en la mesa participen directamente los secretarios de Seguridad y de Movilidad, criticando que la Administración envíe únicamente funcionarios o contratistas que no tengan capacidad para tomar decisiones.

“Espero que a esta mesa que cite no lleven contratistas: personas que no tienen capacidad de toma de decisión, que vayan las cabezas de cada área: secretario de Movilidad, secretario de Seguridad”, señaló.

La propuesta de la mesa de trabajo busca que autoridades y conductores definan acciones de prevención, atención y reacción ante situaciones de riesgo durante la prestación del servicio.

No es un caso aislado

El llamado desde el Concejo es a que este tipo de sucesos no son casos aislados. En realidad, los conductores de plataformas han sido víctimas de distintos hechos violentos en Bogotá. En junio de 2023, un conductor fue asaltado por falsos pasajeros, amarrado y lanzado de un vehículo en movimiento en Ciudad Bolívar; murió tras ser atropellado por un bus del SITP.

Un mes después, otro conductor de plataforma fue encontrado amordazado y gravemente herido dentro de su vehículo en Rafael Uribe Uribe y murió posteriormente en un hospital. En septiembre de 2024, un joven de 28 años fue asesinado durante un supuesto robo de su vehículo en el sur de Bogotá; según la investigación preliminar, fue asfixiado con el cinturón del carro y abandonado en un potrero.

Este año, Luis Darío Forero fue encontrado muerto en Bosa después de ser reportado como desaparecido mientras trabajaba; su vehículo continuaba sin aparecer.

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