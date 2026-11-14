¿Busca becas de estudio? Bogotá abrió 3.000 para 39 universidades privadas

Jóvenes de las 20 localidades de la ciudad tienen una oportunidad única de estudio en universidades privadas, con la nueva convocatoria de Jóvenes a la E. La nueva edición del programa ofrece financiación de matrícula y un apoyo económico semestral con el fin de promover la permanencia de los estudiantes de bajos recursos. Así puede inscribirse hasta el 18 de noviembre.

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La Alcaldía de Bogotá presentó la nueva convocatoria que se realizará a través de la Agencia Distrital Atenea. Esta es la sexta convocatoria de Jóvenes a la E para instituciones de educación superior. Son hasta 3.000 becas que buscan integrar a jóvenes que sueñan con una educación superior con universidades del sector privado.

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¿Quiénes pueden postularse y cuáles son los criterios priorizados?

La convocatoria está dirigida a bachilleres egresados de colegios de Bogotá, de hasta 28 años, que hayan presentado la prueba Saber 11. Los aspirantes pueden residir en cualquiera de las 20 localidades de la ciudad, el requisito es haber obtenido su título de bachiller en un colegio de Bogotá.

Según al Secretaría de Gobierno, la asignación de cupos tiene en cuenta la vulnerabilidad estructural de los aspirantes. Entre los grupos reconocidos están las mujeres; mujeres con hijos o hijas; personas transgénero; integrantes de comunidades negras; afrodescendientes; palenqueras y raizales; los pueblos indígenas y el Pueblo Rrom; víctimas del conflicto armado y de violencia de género; personas reincorporadas y reinsertadas; personas con discapacidad y veteranos de la fuerza pública.

La pertenencia agrupos étnicos otorga el mayor puntaje individual. Para acreditarla, quienes son aspirantes deberán obtener y cargar sus certificados oficiales del Ministerio del Interior. Para acreditar la condición de víctima, deben contar con certificado de inscripción en el Registro Único de Víctimas. La vulnerabilidad económica se mide por la clasificación del Sisbén y el mérito académico, por el puntaje de la prueba Saber 11.

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¿Qué universidades están disponibles?

La oferta reúne a 39 universidades privadas y contempla programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios en diversas áreas del conocimiento, entre ellas ingenierías, tecnología y transformación digital; salud; ciencias económicas y administrativas; derecho y ciencias sociales; artes, diseño y comunicación; educación; ciencias naturales y arquitectura.

“Se trata de una oferta académica amplia, en campos que responden a los desafíos de un mundo en constante transformación”, afirmó Víctor Saavedra Mercado, director de la Agencia Atenea.

Estas son las instituciones incluidas en el programa:

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad Santo Tomás

Universidad Externado de Colombia

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Universidad Central

Universidad de La Sabana

Universidad del Rosario

Universidad de San Buenaventura

Universidad Sergio Arboleda

Universidad El Bosque

Universidad Manuela Beltrán

Universidad La Gran Colombia

Universidad de La Salle

Universidad Libre

Universidad de los Andes

Universidad Piloto de Colombia

Universidad Antonio Nariño

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA)

Universidad FUCS

Fundación Universitaria Juan N. Corpas

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Fundación Universitaria Los Libertadores

Politécnico Grancolombiano

Fundación Universitaria del Área Andina

Uniempresarial

Institución Universitaria Colombo Americana (ÚNICA)

Fundación Universitaria Compensar

Fundación Universitaria Sanitas

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Universidad EAN

Corporación Universitaria Iberoamericana

Uniagustiniana

Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá (FABA)

Fundación Politécnico Minuto de Dios (TEC MD)

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)

Fundación Universitaria Cafam (Unicafam)

Fundación de Educación Superior Nueva América

Universidad ECCI

¿Cómo postularse?

Las inscripciones se realizan en línea, a través de la página web oficial de la Agencia Atenea. Una vez adentro, deberá crear un usuario e iniciar sesión en el sistema SICORE, durante las fechas de la convocatoria. Antes de inscribirse, deben revisar los lineamientos oficiales, verificar que cumplen los requisitos y reunir sus documentos de bachiller y de la prueba Saber 11.

Para consultar los programas y cupos disponibles por cada una de las universidades, también podrá hacerlo en la la página de la agencia.

Fechas clave

Convocatoria: del 12 al 18 de noviembre de 2026.

del 12 al 18 de noviembre de 2026. Publicación de resultados: 29 de diciembre de 2026.

29 de diciembre de 2026. Inicio de clases: enero de 2027.

enero de 2027.

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