Celebre el Día del Amor y la Amistad sin contaminar: Acueducto lanza campaña

Durante este fin de semana se celebra el Día del Amor y la Amistad. Por ello, desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) retomaron la campaña ‘Que el amor no contamine’. Una iniciativa para brindar pedagogía sobre la importancia de no arrojar al inodoro productos de un solo uso, como condones, toallitas húmedas, toallas higiénicas y tampones que terminan por taponar el alcantarillado.

Cuenta de ello, fue el retiro durante 2024, de 118 mil toneladas de residuos sólidos de todo el sistema de alcantarillado de la ciudad. Además, en lo corrido de este año, la empresa ha retirado 160 toneladas de residuos sólidos de las rejillas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, entre los que se encuentran miles de condones.

“Un condón es un elemento que tarda hasta un siglo en desintegrarse, y la mala práctica de arrojarlo por el inodoro hace que, tanto el sistema interno de una casa como el de la ciudad colapse”, sentenció Natasha Avendaño García, gerente de la EAAB.

¿Cómo implementarán la campaña?

Esta campaña llegará a sitios claves en la ciudad, como la Carrera 7 con Avenida Jiménez, la Avenida 1 de mayo, la zona T, el Parque de los Hippies y la ciclovía de la carrera séptima del domingo 21 de septiembre. Además de la jornada de pedagogía, entregarán preservativos y volantes informativos.

Según resaltó el Acueducto, esta es una de las campañas más importantes, sobre todo, junto con los meses de febrero, junio, septiembre y diciembre, temporadas en las que se celebra: San Valentín, el mes del orgullo LGBTIQ+, amor y amistad y las fiestas de fin de año.

¿Cómo disponer de manera correcta los residuos?

Cabe recordar que los residuos como condones, toallas higiénicas, pañales, seda dental, copitos y algodón deben ser desechados siempre en la basura y no en el inodoro, como lo ha reiterado en varias ocasiones la entidad. En particular, los condones, al estar elaborados con látex, estos no se disuelven fácilmente y al entrar en contacto con el agua u otros materiales, pueden generar obstrucciones. Esto afecta tanto el sistema de alcantarillado de las viviendas como el de toda la ciudad.

