Colegios en Japón se inspiran en prácticas pedagógicas implementadas en Bogotá

En Bogotá, un aula del Colegio Nueva York obtuvo un reconocimiento internacional al diseñar un espacio neuroarquitectónico, con enfoque pedagógico para el manejo de conflictos escolares. La creación, conocida como el “Aula de la Tranquilidad”, realizada por la directora de preescolar, Meliza Peña Beltrán, fue premiada en Canadá y la implementarán en cinco colegios en Japón.

¿Cómo es?

Como indicaron, parte del concepto de neuroarquitectura, disciplina que une la neurociencia con el diseño arquitectónico, buscar crear espacios que influyen de manera positiva en las emociones, la productividad y el bienestar de quienes los habitan.

Con lo anterior, esta aula la crearon con elementos naturales, como lo es un manzano simbólico que representa la raíz del conflicto, el tronco orientador y el fruto conciliador del proceso, convirtiéndose en un recurso pedagógico que facilita la regulación emocional en niños de hasta siete años.

“El aula es la prueba tangible de que la neurociencia, la pedagogía y la arquitectura se pueden unir, creando espacio desde la ciencia y el simbolismo natural para que los estudiantes aprendan a gestionar sus emociones y a trabajar desde los círculos restaurativos”, explicó Beltrán.

Inspiración para otros países

Según lo dieron a conocer, la propuesta llegará a Japón, país que está en la búsqueda de proyectos para el manejo de emociones dentro de los entornos educativos. Con la asesoría de la docente, buscan implementar el proyecto en cinco instituciones educativas.

De la mano, el impacto no es solo para los estudiantes, el Aula de la Tranquilidad también se ha convertido en un espacio útil para padres y funcionarios que lo han visitado, quienes han evidenciado cómo el diseño transforma la percepción emocional y convivencia.

