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Compaginados: Los 25 mundos que sueñan los niños de El Paraíso, en Ciudad Bolívar

Veinticinco niñas, niños y jóvenes del barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar, imaginaron, en pinturas de acrílico, los mundos en los que quisieran vivir. Ahora, 25 artistas colombianos tienen el reto de intervenirlas y complementarlas. Las obras se exhibirán en el espacio cultural Animal de Monte, el 13 de octubre.

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Redacción Bogotá y Juan David Moreno Barreto
27 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
Niños del barrio El Paraíso, de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, dibujaron cómo se ven en el futuro. Ahora un grupo de artistas intervendrán las obras para complementar su visión.
Niños del barrio El Paraíso, de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, dibujaron cómo se ven en el futuro. Ahora un grupo de artistas intervendrán las obras para complementar su visión.
Foto: Daniel Acuña

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El caudal púrpura atraviesa el papel acuarela como una herida abierta. Paula lo pintó para representar el veneno que alguien tomó y esa pista sería esencial para revelar el misterio que dejó la muerte. Tiene 14 años y, cuando se gradúe del colegio, quiere estudiar criminalística. Si ese día no hubiera ido a la fundación, dice, seguro estaría haciendo oficio en la casa, mientras su mamá cumple su turno como vigilante.

Es sábado. Son las 11:30 a.m. y, después de una bruma profunda, el sol enciende las calles despiertas del barrio El Paraíso, en…

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com

Por Juan David Moreno Barreto

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