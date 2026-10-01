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Con el 83% de avance, así han sido los desafíos del Metro de Bogotá para llegar a este punto

Tras décadas de propuestas, cambios de modelo y debates sobre su financiación, la Primera Línea del Metro avanza hacia su puesta en operación en 2028, mientras las obras transforman el territorio y afectan a comerciantes y habitantes de los sectores intervenidos.

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Joseph Sobrino – CrossmediaLab de la Utadeo
Los trenes del metro realizan pruebas en los primeros seis kilómetros de viaducto.
Los trenes del metro realizan pruebas en los primeros seis kilómetros de viaducto.
Foto: El Espectador

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El Metro de Bogotá es una realidad que la ciudad ha esperado por décadas y que sus habitantes están cada vez más cerca de abordar. A lo largo de la historia se han planteado diversos proyectos que no lograron concretarse. Hoy, mientras los primeros trenes realizan pruebas sobre seis kilómetros de viaducto, persisten desafíos relacionados con la ejecución de la obra, la adquisición de predios, los impactos ambientales y las afectaciones económicas para quienes desarrollan sus actividades en las zonas de influencia.

A finales de los años 80,…

Por Joseph Sobrino – CrossmediaLab de la Utadeo

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