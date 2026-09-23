Consejo de Estado decidirá futuro de áreas de protección agrícola en Nemocón

El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra la Resolución 393 de 2025 del Ministerio de Agricultura, que declaró 3.393,47 hectáreas de Nemocón, equivalentes al 34,55 % de su territorio, como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura propuesta por el Gobierno del expresidente Gustavo Petro para blindar el suelo fértil, dedicarlo a la seguridad alimentaria y restringir el desarrollo de actividades no agroindustriales como la minería…

El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra la Resolución 393 de 2025 del Ministerio de Agricultura, que declaró 3.393,47 hectáreas de Nemocón, equivalentes al 34,55 % de su territorio, como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura propuesta por el Gobierno del expresidente Gustavo Petro para blindar el suelo fértil, dedicarlo a la seguridad alimentaria y restringir el desarrollo de actividades no agroindustriales como la minería o el urbanismo.

Para marzo de 2026, esta figura había delimitado 197.718 hectáreas del país como APPA, distribuidas en 31 municipios de Tolima, Antioquia, La Guajira y Cundinamarca. Precisamente, uno de los municipios de este último departamento ya tiene cuestionamientos por parte de organizaciones no gubernamentales como FEDe. Colombia.

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A través de un comunicado, argumentaron que la demanda interpuesta en el Consejo de Estado "no cuestiona el objetivo" de las APPA, sino el alcance que pueda tener el Gobierno Nacional en su declaratoria "y qué decisiones sobre el uso del suelo

corresponden a los municipios". "Sostenemos que el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) excedieron las facultades que les otorgó la ley. No se limitaron a delimitar un área de protección: establecieron usos permitidos, condicionados y prohibidos; impusieron restricciones al suelo suburbano, la expansión urbana y la vivienda campestre; y condicionaron decisiones que corresponden al municipio. Estas reglas afectan directamente a quienes viven, tienen propiedades o desarrollan actividades productivas dentro del área", añadieron en su justificación.

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La Fundación también cuestiona cómo se adoptó la medida. Según la demanda, durante la consulta pública hubo dificultades para acceder a la cartografía necesaria para identificar el área protegida; los documentos técnicos definitivos y sus anexos no fueron publicados junto con la resolución en el Diario Oficial. "La versión final del documento técnico fue elaborada después de expedida la resolución", añadieron.

Para la Fundación, el caso cobra especial importancia, pues el propio Ministerio de Agricultura publicó en septiembre un proyecto para derogar las APPA de Nemocón, Sopó, Cogua, Tenjo y Tabio. "La propuesta señala problemas en la precisión de la cartografía, la información utilizada, el régimen de usos y su correspondencia con la realidad productiva de los municipios", recordó la organización.

Por todo lo anterior, la organización no gubernamental solicitó al Consejo de Estado suspender provisionalmente sus efectos mientras se decide la demanda, pidiendo, además, se declare nula la Resolución 393 "por falta de competencia, desconocimiento de normas superiores e irregularidades en su expedición", concluyeron.

Cabe recordar que el Gobierno del actual presidente Abelardo de la Espriella anunció que derogará cada acto administrativo que permitió la creación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) e impulsará “un modelo de desarrollo rural que proteja la propiedad privada, respalde a quienes trabajan la tierra y permita aprovechar responsablemente el potencial productivo de las regiones”.