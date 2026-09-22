Vuelven las críticas a Sencia por no prestar El Campín para la final femenina

Tras controversias por el estancamiento de las obras del nuevo estadio, la administración de El Campín sumó nuevas críticas del Concejo de Bogotá. En esta ocasión, el anuncio de Sencia de suspender el uso de El Campín para fútbol profesional entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre, fue lo que generó nuevos llamados por los usos del estadio. La concejala Heidy Sánchez cuestionó que la medida afecte la final de ida de la Liga Femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali, mientras el concesionario sostiene que durante ese periodo coinciden el…

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Tras controversias por el estancamiento de las obras del nuevo estadio, la administración de El Campín sumó nuevas críticas del Concejo de Bogotá. En esta ocasión, el anuncio de Sencia de suspender el uso de El Campín para fútbol profesional entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre, fue lo que generó nuevos llamados por los usos del estadio. La concejala Heidy Sánchez cuestionó que la medida afecte la final de ida de la Liga Femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali, mientras el concesionario sostiene que durante ese periodo coinciden el montaje y realización del concierto de BTS y las labores de recuperación profunda de la grama.

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La alteración al cronograma de la Liga Femenina BetPlay, no fue bien recibida desde el Concejo, pues el partido de ida de la final entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali estaba inicialmente previsto para este miércoles 23 de septiembre en El Campín. No obstante, el club capitalino anunció que el partido se realizará en Tunja.

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La situación fue cuestionada por la concejala del Pacto Histórico, quien señaló que el fútbol femenino terminó siendo el afectado por la programación del escenario. “El problema es que se haya definido una ventana de indisponibilidad de más de tres semanas que termina afectando directamente la programación deportiva”, señaló Sánchez.

La cabildante sostuvo que el cuestionamiento no está relacionado con el concierto de BTS, programado para el 2 y 3 de octubre, sino con el tiempo en el que el estadio no podrá recibir partidos. Según sus críticas, la organización de eventos culturales y deportivos debería permitir garantizar ambos usos del escenario.

Sánchez también se refirió al enfoque de género de esta nueva polémica y cuestionó que el fútbol femenino tenga que modificar su programación ante las restricciones de disponibilidad de El Campín. “El fútbol femenino no puede convertirse en la actividad que debe acomodarse cada vez que existe un conflicto por la disponibilidad del escenario”, afirmó.

Nos preocupa profundamente la situación que actualmente se presenta en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Tras de que ya se presentan retrasos en la fecha anunciada de la entrega del nuevo estadio, el día de ayer el concesionario Sencia sacó un comunicado informando que el… https://t.co/nv8xrx6yNB — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) September 22, 2026

¿Qué responde Sencia?

El concesionario defendió la decisión y aseguró que durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre confluyen dos actividades previamente programadas: el concierto internacional de BTS y las labores de recuperación y mantenimiento profundo de la grama.

Según Sencia, este mantenimiento responde a “prácticas internacionales y compromisos contractuales” y está contemplado en el numeral 6.8.6 del Manual de Operación y Mantenimiento, denominado “Uso Óptimo del Campo”, que establece la suspensión del uso del campo entre 15 y 30 días cada semestre para realizar este tipo de trabajos.

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El concesionario también señaló que la programación de los partidos y de los eventos de entretenimiento se coordina con las autoridades, clubes, promotores y demás actores con antelación. Sencia, además, aseguró que en lo corrido de 2026 se han realizado 53 partidos de fútbol, en contraste con cinco eventos culturales y de entretenimiento en El Campín. Además, argumentó que los conciertos internacionales requieren meses de planeación y que sus fechas, montajes y procesos de producción no pueden modificarse pocos días antes de su realización.

Las obras del nuevo estadio siguen sin ‘pitazo inicial’

La ansiada renovación del estadio El Campín, proyectada como la segunda obra de infraestructura más grande de Bogotá, con una inversión de 2,4 billones de pesos, suma un nuevo tropiezo: las obras principales, que debían arrancar en el primer semestre de 2026, se encuentran paralizadas en terreno. A esto se suman los distintos cambios que ya ha sufrido el proyecto de plan de renovación a construcción desde cero, y de los cambios en las finanzas de Sencia. Mientras la empresa afirma que los trámites están culminando fases finales, en el Concejo piden respuestas.

La validación del Estudio de Tránsito y Transporte por Movilidad, requisito necesario para suscribir el Acta de Inicio de la fase de construcción, sería la causa del retraso. El hecho de que no se vea ninguna obra refuerza las críticas. Aunque inicialmente se proyectó su entrega para diciembre de 2027, esta fecha ya no resulta viable, pues dicha acta aún no ha sido suscrita y el plazo de construcción no ha comenzado formalmente.

Sobre este tema, El Espectador contactó a Sencia para obtener respuestas a las críticas. Aunque el cuestionario fue recibido, la empresa solo se limitó a informar que los procesos van en curso y esperan entregar anuncios en los próximos días, sobre los estados de los tiempos y del cronograma.

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