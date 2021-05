Este fin de semana la capital volverá a vivir un confinamiento general ordenado por la Alcaldía, como medida ante el incremento de contagios por COVID-19.

Desde las 12 a.m. de este sábado 10 de abril hasta las 4 a.m. del martes 13, Bogotá estará en cuarentena estricta como medida de contención ante la tercera ola de contagios por COVID-19 que atraviesa el país.

Acá le presentamos un resumen de las medidas tomadas por el Distrito para que las tenga presente y se evite dolores de cabeza.

En contexto: Lo que puede y lo que no puede hacer durante la cuarentena en Bogotá

En estas circunstancias podrá salir de casa

Si usted no está dentro de las excepciones, solo podrá salir de su hogar en los siguientes casos: a comprar alimentos, medicinas o artículos de primera necesidad (solo una persona por familia); a sacar a su mascota (máximo 20 minutos); a hacer ejercicio (máximo una hora); o si se va a vacunar, si tiene una diligencia en un banco, en una notaría, tramitar una licencia de construcción y si tiene que hacerlo por fuerza mayor o de extrema necesidad.

Recuerde que las compras podrá realizarlas en mercados de abastos, mayoristas, minoristas y al detal, en donde podrán atender en sus locales, a través de plataformas de comercio electrónico y entregar a domicilio.

Puede comprar licor, pero solo a domicilio

Durante los tres días de cuarentena, el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en sitios públicos, o privados que trasciendan a lo público, está prohibido, pero está autorizada su compra a través de domicilios.

Lea: Cuarentena en Bogotá: ¿se puede viajar en los días de aislamiento estricto?

¿El derbi capitalino se jugará?

El domingo 11, los aficionados al fútbol e hinchas de Millonarios y Santa Fe podrán ver el clásico bogotano desde las 8 p.m., partido que sigue en firme y se disputará en el Estadio Nemesio Camacho el Campín cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos.

Los domicilios funcionarán

Los domicilios, encomiendas y correos seguirán operando, dando prioridad a las que entregan productos de primera necesidad. El servicio de domicilio lo podrán llevar a cabo restaurantes o negocios de servicios gastronómicos solo en el horario comprendido entre las 5 a.m. y las 10 p.m.

Le puede interesar: Cuarentena Bogotá: puede o no comprar licor durante los días de confinamiento

Terminal y aeropuerto estarán funcionando, pero...

Si tenía pensado viajar por tierra este fin de semana, deberá posponerlo, pues solo podrá hacerlo exclusivamente para atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad, circunstancias que deberán ser acreditadas. Y si tenía un vuelo de llegada o salida a Bogotá programado para estos días de confinamiento, podrá hacerlo, siempre y cuando tenga el respectivo tiquete o pasabordo para acreditarlo.

¿Cómo funcionará TransMilenio?

El sistema operará con sus horarios habituales (sábado de 4 a.m. a 11 p.m.; domingo de 4 a.m. a 10 p.m.; y lunes de 4 a.m. a 11 p.m.), pero con la programación de rutas de los domingos. Esto quiere decir que, si usted va a utilizar TransMilenio, debe buscar la ruta que utilizará y revisar cómo es la programación de esta los domingos. Por ejemplo, si su ruta es la D22, los domingos opera de 05:30 a.m. a 10 p.m. Así, entonces, funcionará el sábado, domingo y lunes. Para consultar el buscador de rutas puede hacerlo aquí.

Tenga presente esto si está dentro de las excepciones

Deberá contar con plena identificación, que acredite el ejercicio de sus funciones; los vehículos en los que se transporten deberán contar con la debida identificación del servicio que prestan; y solo se podrán realizar todas estas actividades entre las 5:00 a.m. y las 7:59 p.m.

Estas determinaciones fueron tomadas por la Administración de Claudia López y aprobadas por el Gobierno Nacional. Bogotá actualmente presenta un total de 701.688 casos de COVID-19 confirmados y una ocupación del 70,1 % en las unidades de cuidados intensivos de la red hospitalaria.