Confianza en gestión de recursos mejora, pero percepción de seguridad y aseo decae

En una nueva medición de confianza institucional en la administración de Bogotá, la Veeduría Distrital identificó algunos avances, pero también preocupaciones. La última Encuesta de Percepción de Confianza Institucional 2025, en la que participaron más de 3.600 personas de todas las localidades de la capital, arrojó otro panorama.

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Los resultados muestran que los ciudadanos se interesan cada vez más en los asuntos públicos, pues ocho de cada diez de las personas encuestadas manifestaron interés en asuntos de ciudad, pero la participación real aún deja dudas.

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Gestión de los recursos

Frente a la encuesta del 2024, esta muestra una mejora en la valoración de aspectos como la gestión de los recursos públicos, la cual pasó de 39,6 % en 2024 a 48,5 %; el acceso a la información y la capacidad institucional para responder ante situaciones de emergencia, entre otros.

De la misma manera aumentó el porcentaje de personas que se sienten informadas sobre las decisiones del Distrito, pasando de 36,1 % a 48,3 %, un incremento de 12,2 puntos porcentuales y el mayor crecimiento registrado respecto a la anterior encuesta.

Los anteriores datos también se reflejan en la percepción de confianza hacia los servidores del Distrito, la cual subió de 33,4 % a 38,3 %. De otro lado, la satisfacción con Bogotá como lugar para vivir, aumentó de 44,8 % a 46,6 %. Sobre los factores que generan confianza, el 57 % de los encuestados señaló el cumplimiento de planes, programas y proyectos; otro 56,8 % destacó la importancia de comunicar los resultados de manera clara y periódica. Pese a estos resultados, aún, solo cuatro de cada diez encuestados considera que la Administración Distrital cumple sus propuestas, obligaciones y compromisos.

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Percepción de corrupción

La percepción de corrupción sigue siendo un indicador que da cuentas de la desconfianza institucional, pues el 37 % de los encuestados considera que la corrupción se presenta en “muchos casos”, mientras que el 53,7 % señala que se presenta en “algunos casos” y solo un 9,3 % considera que la corrupción no ocurre en “ningún caso”.

Aunado a las anteriores cifras, quienes consideran que los procesos de contratación pública son transparentes solo suman el 36,9 %. Sobre el conocimiento de los canales para denunciar estas actuaciones, el 62 % manifestó conocerlos, frente al 56,5 % registrado en 2024, un aumento de 5,5 puntos porcentuales.

¿Sin participación?

La participación ciudadana no concuerda con el interés manifestado anteriormente. Aunque el 80,6 % dijo interesarse en asuntos públicos, el 66,5 % indicó que no participa en ninguno escenario de participación; a eso se suma que el 85,5 % nunca ha participado en un ejercicio de control social. Entre las principales causas de esto están el desconocimiento de los derechos y los mecanismos de participación, y la falta de información.

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Inseguros

La seguridad quizá la preocupación central. El 76,6 % de encuestados que respondieron el módulo “seguridad” dijo sentirse inseguro en Bogotá y el 72,2 % percibe impunidad, es decir una baja o nula probabilidad de que un delito sea sancionado.

Adicional, el 41,5 % señaló haber sido víctima de un delito durante el 2025, lo que demuestra que en la práctica, buena parte de los ciudadanos no solo “perciben” inseguridad, sino que la viven. Ahora, entre quienes denunciaron, el 64,6 % calificó como “negativa” la atención recibida.

El aseo concentra las quejas

Las opiniones sobre la calidad de los servicios públicos en los hogares son variadas. La mayoría es positiva, sin embargo, el precio es el principal motivo de inconformismo, ya que solo el 8,2 % cree que las tarifas son justas o razonables. El servicio de aseo es el peor calificado, pues en ninguno de los indicadores de aseo evaluados se supera el 25 % de satisfacción con el servicio.

Sobre la experiencia con los servicios distritales, el 45 % de quienes realizaron alguno recientemente manifestó satisfacción con el servicio recibido. Los sectores mejor calificados en los trámites fueron Hacienda con 61,2 %, y Cultura, Recreación y Deporte, con 60 %.

Ante los resultados, la Veeduría recomendó fortalecer las acciones de prevención y seguimiento en asuntos prioritarios como seguridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ejecución de obras, participación ciudadana, entre otras.

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Percepción de corrupción

La percepción de corrupción sigue siendo un indicador que da cuentas de la desconfianza institucional, pues el 37 % de los encuestados considera que la corrupción se presenta en “muchos casos”, mientras que el 53,7 % señala que se presenta en “algunos casos” y solo un 9,3 % considera que la corrupción no ocurre en “ningún caso”.

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Aunado a las anteriores cifras, quienes consideran que los procesos de contratación pública son transparentes solo suman el 36,9 %. Sobre el conocimiento de los canales para denunciar estas actuaciones, el 62 % manifestó conocerlos, frente al 56,5 % registrado en 2024, un aumento de 5,5 puntos porcentuales.

¿Sin participación?

La participación ciudadana no concuerda con el interés manifestado anteriormente. Aunque el 80,6 % dijo interesarse en asuntos públicos, el 66,5 % indicó que no participa en ninguno escenario de participación; a eso se suma que el 85,5 % nunca ha participado en un ejercicio de control social. Entre las principales causas de esto están el desconocimiento de los derechos y los mecanismos de participación, y la falta de información.

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Inseguros

La seguridad quizá la preocupación central. El 76,6 % de encuestados que respondieron el módulo “seguridad” dijo sentirse inseguro en Bogotá y el 72,2 % percibe impunidad, es decir una baja o nula probabilidad de que un delito sea sancionado.

Adicional, el 41,5 % señaló haber sido víctima de un delito durante el 2025, lo que demuestra que en la práctica, buena parte de los ciudadanos no solo “perciben” inseguridad, sino que la viven. Ahora, entre quienes denunciaron, el 64,6 % calificó como “negativa” la atención recibida.

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El aseo concentra las quejas

Las opiniones sobre la calidad de los servicios públicos en los hogares son variadas. La mayoría es positiva, sin embargo, el precio es el principal motivo de inconformismo, ya que solo el 8,2 % cree que las tarifas son justas o razonables. El servicio de aseo es el peor calificado, pues en ninguno de los indicadores de aseo evaluados se supera el 25 % de satisfacción con el servicio.

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Sobre la experiencia con los servicios distritales, el 45 % de quienes realizaron alguno recientemente manifestó satisfacción con el servicio recibido. Los sectores mejor calificados en los trámites fueron Hacienda con 61,2 %, y Cultura, Recreación y Deporte, con 60 %.

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Ante los resultados, la Veeduría recomendó fortalecer las acciones de prevención y seguimiento en asuntos prioritarios como seguridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ejecución de obras, participación ciudadana, entre otras.

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