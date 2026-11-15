El anuncio se conoció el viernes 13 de noviembre y hace parte de los compromisos adquiridos entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán para impulsar nuevos proyectos de infraestructura y movilidad en Bogotá.

La expansión de la red del Metro de Bogotá hacia el norte dio un nuevo paso. El Gobierno Nacional confirmó que, a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES), financiará el 50 % de los estudios de la futura Línea 4, con un aporte estimado de $34.000 millones.

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Metro de Bogotá: Gobierno asegura el 50% de recursos para los estudios de la Línea 4

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"Cumpliendo el compromiso del presidente de la República, el Gobierno Nacional, a través del FONDES, cofinanciará el 50 % de los estudios de la Línea 4″, señaló la Presidencia de Colombia.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, reaccionó al auncio: "en 2027, con los recursos del FONDES anunciados por el Gobierno Nacional y los aportes del Distrito Capital, completaremos una inversión de $78 mil millones para avanzar a la fase de factibilidad de esta línea, que recorrerá la Autopista Norte", señaló Carlos Fernando Galán.

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Cumpliendo el compromiso del presidente de la República, el Gobierno Nacional, a través del FONDES, cofinanciará el 50 % de los estudios de la Línea 4 del Metro de Bogotá, con un aporte estimado de $34.000 millones.



El convenio ya se… — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 13, 2026

¿Cuál es el trazado de la Línea 4?

La propuesta preliminar contempla que la Línea 4 se extienda desde la calle 100 hasta la calle 245, siguiendo el corredor de la Autopista Norte. De concretarse, permitiría ampliar la cobertura del sistema de transporte masivo hacia el extremo norte de Bogotá y beneficiar principalmente a habitantes de las localidades de Usaquén y Suba.

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No obstante, la Empresa Metro de Bogotá presentó, dentro de su visión de expansión de la red de transporte hacia 2052, un esquema que contempla seis líneas de metro, la extensión de la primera línea, un ramal de conexión con el aeropuerto El Dorado y la integración con los dos proyectos de Regiotram. Entre los corredores que aparecen en el mapa se encuentran:

Línea 1: corresponde al corredor que atravesará la ciudad desde el occidente, con conexión hacia el centro y el suroriente, hasta el sector de Gibraltar. También se contempla su extensión hacia el occidente.

corresponde al corredor que atravesará la ciudad desde el occidente, con conexión hacia el centro y el suroriente, hasta el sector de Gibraltar. También se contempla su extensión hacia el occidente. Línea 2: proyectada como un corredor hacia el noroccidente y occidente de Bogotá, con estaciones en sectores que permitirían ampliar la cobertura del sistema en esa zona.

proyectada como un corredor hacia el noroccidente y occidente de Bogotá, con estaciones en sectores que permitirían ampliar la cobertura del sistema en esa zona. Línea 3: contempla un recorrido que conecta el centro y el occidente con el suroccidente de la ciudad y se prolonga hasta Soacha.

contempla un recorrido que conecta el centro y el occidente con el suroccidente de la ciudad y se prolonga hasta Soacha. Línea 4: aparece como un corredor que conecta el norte de la ciudad, desde el Centro de Integración Modal Norte, con sectores del occidente, a través del eje de la Autopista Norte.

aparece como un corredor que conecta el norte de la ciudad, desde el Centro de Integración Modal Norte, con sectores del occidente, a través del eje de la Autopista Norte. Línea 5: plantea un recorrido transversal por el occidente, con conexiones hacia sectores del suroccidente y el oriente de la ciudad.

plantea un recorrido transversal por el occidente, con conexiones hacia sectores del suroccidente y el oriente de la ciudad. Línea 6: proyecta un corredor en sentido norte-sur, con conexiones en el centro y el occidente de Bogotá.

proyecta un corredor en sentido norte-sur, con conexiones en el centro y el occidente de Bogotá. Ramal aeropuerto: contempla una conexión entre la red de Metro y el aeropuerto internacional El Dorado.

Metro de Bogotá lineas proyectadas

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