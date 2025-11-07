Distrito lanza becas para educación superior y técnica en Bogotá: conozca más

Educación superior y técnica. Foto: Cortesía

Para esta oportunidad, en la ciudad, el Distrito anunció la apertura de cinco convocatorias de 9.500 cupos para educación superior y técnica laboral. Así mismo, apoyos económicos, becas y nuevas líneas de financiación. Con esto buscan garantizar que más jóvenes puedan ingresar, permanecer y graduarse de sus estudios.

Es la oferta más amplia este año y cuenta con una inversión de COP $450.000 millones por parte del Distrito.

“Este esfuerzo representa la voluntad del Distrito de financiar el acceso a educación superior y técnica, el mérito, la vocación y los sueños de miles de jóvenes. No se trata solo de entregar un beneficio, sino de acompañar su formación con responsabilidad social y sentido público”, destacó Víctor Saavedra Mercado, director general de la Agencia Atenea.

¿Cuáles son las convocatorias?

Jóvenes a la E4 — Educación Superior en universidades privadas

Esta convocatoria ofrece más de 3.900 cupos para bachilleres de colegios de Bogotá que hayan presentado la prueba Saber 11, de hasta 28 años, y que deseen cursar programas profesionales, tecnológicos y técnicos profesionales.

Convocatoria: del 11 al 18 de noviembre.

Publicación de resultados: 15 de diciembre.

Inicio de clases: 2026, de acuerdo con los calendarios institucionales.

Talentos Excepcionales — línea del programa Jóvenes a la E

Esta línea otorga más de 350 becas para quienes sobresalen por su desempeño académico, artístico y deportivo en los colegios oficiales, esperan beneficiar a:

294 estudiantes con puntajes en los percentiles 99 y 100 (situados en el 2% de mejor desempeño o con un puntaje superior a 370) en la prueba Saber 11

50 artistas destacados en áreas como música, danza, artes visuales o creación digital.

10 deportistas de alto rendimiento que representen a Bogotá.

Para acceder al beneficio, deben realizar el proceso de admisión directamente ante la Institución de Educación Superior (IES) de su elección, en convenio con la Agencia Atenea e iniciar su proceso de formalización a través de la línea Jóvenes a la E.

Convocatoria: del 11 al 18 de noviembre de 2025.

Inicio de clases: 2026, de acuerdo con los calendarios institucionales.

FEST Atenea — Becas-crédito condonables

Por medio de un modelo de beca-crédito con pago contingente al ingreso, con 1.000 cupos, está dirigido a jóvenes de estratos 1 a 4. De igual manera, para finalizar estudios técnicos, tecnológicos o universitarios en modalidad virtual, presencial o a distancia.

En este caso, los aspirantes deberán tramitar su admisión de manera independiente en alguna de las Instituciones de Educación Superior con convenio vigente con la Agencia Atenea.

Convocatoria: 2 al 10 de diciembre.

Publicación de resultados: 29 de diciembre de 2025.

Inicio de clases: 2026, de acuerdo con los calendarios institucionales.

Jóvenes a la E — Educación Superior en instituciones públicas

Esta línea otorga 2.600 cupos en instituciones de educación superior pública y más de 900 adicionales en programas de educación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH) ofrecidos por el SENA. Además, esta convocatoria se focaliza en las instituciones: Universidad Distrital, Universidad Nacional, Universidad Pedagógica, SENA y ETITC.

Convocatoria: 24 de noviembre al 1 de diciembre de 2025.

Publicación de resultados: 7 de enero de 2026.

Inicio de clases: enero de 2026.

Jóvenes a la E Formación para el Trabajo — educación flexible

En esta convocatoria, la Agencia abre más de 1.100 cupos para jóvenes entre 14 y 28 años interesados en formación práctica y rápida inserción laboral mediante programas técnico-laborales certificados. En este programa ofrecen becas del 100% en matrícula y apoyos de sostenimiento por cada periodo cursado equivalentes a 1 SMMLV.

Convocatoria: 2 al 9 de diciembre de 2025.

Publicación de resultados: tercera semana de diciembre de 2025.

Inicio de clases: 2026, según los calendarios de las instituciones participantes.

Teniendo presente que cada convocatoria tiene sus propios procesos y requisitos, los interesados podrán encontrar toda la información en la página web dependiendo a cuál de las cinco convocatorias quiere aplicar más los subsidios.

