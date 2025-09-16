Distrito realiza feria para pequeños negocios con oferta de ayudas e incentivos

Feria de negocios en Bogotá. Foto: Cortesía

Este miércoles 17 de septiembre, el Distrito llevará a cabo la feria “Activa tu Negocio”, un espacio diseñado para emprendedores, comerciantes y microempresarios en el que pueden acceder a diferentes servicios de financiamiento, asesoría y programas para fortalecer las empresas de la ciudad.

¿Cuándo y dónde?

El espacio se hará en la sede Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, desde las 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Quienes asistan podrán encontrar las diferentes alternativas de apoyo desde la Alcaldía de Bogotá.

En ese sentido, en el espacio, los programas incluirán acompañamiento especializado, herramientas de capacitación y mecanismos de cofinanciación para la sostenibilidad y competitividad de los negocios locales de Bogotá.

#AquíSíPasa: desde @DesarrolloBta traemos toda la oferta institucional para que tu negocio siga creciendo.



Te esperamos en la 'Feria Activa tu negocio' donde podrás acceder a los programas:



-Emprendópolis

-Buena Paga

-Evolución Productiva

-Hecho en Bogotá

-Ciérrale la llave… pic.twitter.com/VDsTp8WoDF — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) September 15, 2025

¿Qué servicios habrá?

Buena Paga: programa de inclusión financiera con incentivos de hasta $500.000 por pago puntual y microcréditos productivos de hasta $8.500.000.

Emprendópolis: dirigido a emprendedores de Bogotá que quieren fortalecer su negocio a través de formación, asesoría y hasta 3 millones en bienes para impulsar su crecimiento.

Ciérrale la llave al ‘gota a gota’: alternativa formal que ya ha registrado cerca de 22.000 personas y desembolsado $3.087 millones en créditos.

Evolución Productiva: asesoría técnica y entrega de maquinaria o herramientas de hasta $1.400.000 para que comerciantes minoristas y transformadores de alimentos aumenten su capacidad y competitividad.

Hecho en Bogotá: programa que visibiliza más de 7.000 emprendimientos locales y los conecta con ferias comerciales y espacios digitales para aumentar sus ventas.

Orientación empresarial y financiera: asesoría gratuita para elegir el programa o producto más adecuado para cada negocio.

“Con Activa tu Negocio estamos uniendo en un mismo lugar toda la oferta de financiamiento y fortalecimiento empresarial que tenemos en el Distrito. Queremos que los negocios bogotanos crezcan de manera sostenible, accedan a crédito formal y dejen atrás opciones riesgosas e informales”, indicó Juliana Aguilar, subdirectora de Inclusión Financiera y Financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico.

