Distrito realiza feria para pequeños negocios con oferta de ayudas e incentivos

Este miércoles 17 de septiembre, el Distrito llevará a cabo la feria “Activa tu Negocio”, un espacio diseñado para emprendedores, comerciantes y microempresarios en el que pueden acceder a diferentes servicios de financiamiento, asesoría y programas para fortalecer las empresas de la ciudad.
¿Cuándo y dónde?
El espacio se hará en la sede Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, desde las 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Quienes asistan podrán encontrar las diferentes alternativas de apoyo desde la Alcaldía de Bogotá.
En ese sentido, en el espacio, los programas incluirán acompañamiento especializado, herramientas de capacitación y mecanismos de cofinanciación para la sostenibilidad y competitividad de los negocios locales de Bogotá.
¿Qué servicios habrá?
- Buena Paga: programa de inclusión financiera con incentivos de hasta $500.000 por pago puntual y microcréditos productivos de hasta $8.500.000.
- Emprendópolis: dirigido a emprendedores de Bogotá que quieren fortalecer su negocio a través de formación, asesoría y hasta 3 millones en bienes para impulsar su crecimiento.
- Ciérrale la llave al ‘gota a gota’: alternativa formal que ya ha registrado cerca de 22.000 personas y desembolsado $3.087 millones en créditos.
- Evolución Productiva: asesoría técnica y entrega de maquinaria o herramientas de hasta $1.400.000 para que comerciantes minoristas y transformadores de alimentos aumenten su capacidad y competitividad.
- Hecho en Bogotá: programa que visibiliza más de 7.000 emprendimientos locales y los conecta con ferias comerciales y espacios digitales para aumentar sus ventas.
- Orientación empresarial y financiera: asesoría gratuita para elegir el programa o producto más adecuado para cada negocio.
“Con Activa tu Negocio estamos uniendo en un mismo lugar toda la oferta de financiamiento y fortalecimiento empresarial que tenemos en el Distrito. Queremos que los negocios bogotanos crezcan de manera sostenible, accedan a crédito formal y dejen atrás opciones riesgosas e informales”, indicó Juliana Aguilar, subdirectora de Inclusión Financiera y Financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico.
