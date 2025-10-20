Edil de Kennedy sobrevivió tras sufrir atentado con arma de fuego

Sebastian Moreno, edil por el Nuevo Liberalismo Foto: Redes sociales Sebastian Moreno

Desde la Clínica de Occidente, Sebastián Moreno, edil de la localidad de Kennedy (Nuevo Liberalismo), denunció a través de sus redes sociales, el ataque con arma del que fue víctima en las últimas horas.

¿Qué ocurrió?

En el video, el funcionario informó que el domingo, 19 de octubre, fue víctima de un intento de homicidio en el sector de Hayuelos, cuando fue atacado con arma de fuego. Moreno detalló que le dispararon en tres oportunidades, “de los cuales uno me impactó en mi hombro derecho. Por fortuna no pasó a mayores y no afectó ningún órgano vital”. Desde el Hospital, agregó que se encuentra en recuperación y a la espera de una operación.

En paralelo, le pidió a las autoridades investigar con celeridad la identidad de los sicarios y agregó que este atentado no silenciará su trabajo con la comunidad de Kennedy. “Que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. No nos dejaremos amedrentar. Vamos a seguir trabajando fuertemente”.

El Concejo se pronunció

Tras los hechos, el concejal del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Díaz, rechazó lo sucedido donde una vez más un actor político fue atacado. “Estos hechos no son aislados, según la Defensoría del Pueblo, en lo corrido de 2025 se han registrado al menos 106 agresiones contra líderes sociales, comunales y políticos en Colombia, incluyendo 32 homicidios, 41 amenazas documentadas y múltiples atentados en distintos departamentos del país”.

En ese sentido, hizo un llamado urgente a:

La investigación plena, eficaz y transparente de este hecho por parte de las autoridades competentes, para que se esclarezcan los móviles del ataque, se identifiquen los responsables y se garantice la justicia. Que las fuerzas del Estado y los órganos de seguridad refuercen los mecanismos de protección y prevención de agresiones contra quienes ejercen liderazgo comunitario, social, juvenil o político.

De igual manera, dejo en claro su apoyo a la familia de Sebastián Moreno para estar en el proceso de recuperación y que el caso se esclarezca.

