Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

El Dorado: punto clave para la exportación de hierbas aromáticas desde Colombia

Más del 80% de las hierbas aromáticas frescas del país salen del aeropuerto El Dorado, a EE.UU.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
15 de octubre de 2025 - 01:30 a. m.
Del aeropuerto de Bogotá sale el 80 % de hierbas aromáticas.
Del aeropuerto de Bogotá sale el 80 % de hierbas aromáticas.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Aeropuerto El Dorado se mantiene como uno de los principales puntos de carga en Latinoamérica y el Caribe. Además, se destaca como un articulador estratégico para el sector agrícola de exportación, especialmente en el transporte de hierbas aromáticas frescas, lo que contribuye a fortalecer la presencia de estos productos colombianos en los mercados internacionales.

Lea más: Bogotá lanza salvavidas a más de 1.300 tenderos con apoyo tecnológico

Según dio a conocer el OPAIN, tan solo hacia Estados Unidos se movilizó un Free On Board (FOB) de aproximadamente USD 44,9 millones y más de 11,2 millones de kilogramos, lo que representa más del 80% de las exportaciones nacionales de este tipo.

¿Cuáles son los principales destinos?

En este caso, entre los países en los que más llegan los productos se encuentran: Estados Unidos, Canadá, Panamá y Reino Unido. En estos puntos llegan diariamente vuelos de carga y pasajeros desde Bogotá.

Más noticias: Campamento de encapuchados obliga a evacuar Secretaría de Integración en Bogotá

Así mismo, las hierbas que más llegan son:

  • Menta, albahaca y cilantro para EE. UU.
  • Perejil, romero y tomillo para Canadá.
  • Orégano y salvia para Panamá.
  • Estragón y eneldo para Reino Unido.

Luis Gómez, Jefe del Terminal de Carga de El Dorado, señaló que, “la conectividad del aeropuerto y su capacidad operativa permiten que las hierbas colombianas lleguen frescas a los principales mercados internacionales. Este segmento refleja cómo El Dorado no solo moviliza moda, tecnología o industria, sino también productos agrícolas de alto valor agregado que dinamizan la economía rural, promueven la generación de empleo en la zona rural y la internacionalización del campo colombiano”.

En ese sentido, las hierbas aromáticas del país abastecen a varias industrias, como lo son: restaurantes, retail y procesadores de alimentos. También, en la industria farmacéutica, para extractos, aceites esenciales y fisioterapéuticos. Y en cosmética y cuidado personal, donde son aprovechados para perfumes, fragancias, jabones y productos de higiene.

Le puede interesar: A contrarreloj: Ptar Canoas iniciaría operación en 2032 para recuperar río Bogotá

En ese sentido, con el fortalecimiento de las operaciones y la mejora en la tecnología para salvaguardar productos sensibles, El Dorado sigue trabajando en fortalecer su compromiso y contribuir al crecimiento del sector agrícola y al campo colombiano.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Servicios

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

Noticias

Aeropuerto El Dorado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.