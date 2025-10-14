El Dorado: punto clave para la exportación de hierbas aromáticas desde Colombia

Del aeropuerto de Bogotá sale el 80 % de hierbas aromáticas. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Aeropuerto El Dorado se mantiene como uno de los principales puntos de carga en Latinoamérica y el Caribe. Además, se destaca como un articulador estratégico para el sector agrícola de exportación, especialmente en el transporte de hierbas aromáticas frescas, lo que contribuye a fortalecer la presencia de estos productos colombianos en los mercados internacionales.

Lea más: Bogotá lanza salvavidas a más de 1.300 tenderos con apoyo tecnológico

Según dio a conocer el OPAIN, tan solo hacia Estados Unidos se movilizó un Free On Board (FOB) de aproximadamente USD 44,9 millones y más de 11,2 millones de kilogramos, lo que representa más del 80% de las exportaciones nacionales de este tipo.

¿Cuáles son los principales destinos?

En este caso, entre los países en los que más llegan los productos se encuentran: Estados Unidos, Canadá, Panamá y Reino Unido. En estos puntos llegan diariamente vuelos de carga y pasajeros desde Bogotá.

Más noticias: Campamento de encapuchados obliga a evacuar Secretaría de Integración en Bogotá

Así mismo, las hierbas que más llegan son:

Menta, albahaca y cilantro para EE. UU.

Perejil, romero y tomillo para Canadá.

Orégano y salvia para Panamá.

Estragón y eneldo para Reino Unido.

Luis Gómez, Jefe del Terminal de Carga de El Dorado, señaló que, “la conectividad del aeropuerto y su capacidad operativa permiten que las hierbas colombianas lleguen frescas a los principales mercados internacionales. Este segmento refleja cómo El Dorado no solo moviliza moda, tecnología o industria, sino también productos agrícolas de alto valor agregado que dinamizan la economía rural, promueven la generación de empleo en la zona rural y la internacionalización del campo colombiano”.

En ese sentido, las hierbas aromáticas del país abastecen a varias industrias, como lo son: restaurantes, retail y procesadores de alimentos. También, en la industria farmacéutica, para extractos, aceites esenciales y fisioterapéuticos. Y en cosmética y cuidado personal, donde son aprovechados para perfumes, fragancias, jabones y productos de higiene.

Le puede interesar: A contrarreloj: Ptar Canoas iniciaría operación en 2032 para recuperar río Bogotá

En ese sentido, con el fortalecimiento de las operaciones y la mejora en la tecnología para salvaguardar productos sensibles, El Dorado sigue trabajando en fortalecer su compromiso y contribuir al crecimiento del sector agrícola y al campo colombiano.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.