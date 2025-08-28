Empresa Metro aseguró que el proyecto alcanzará un 70% de avance en diciembre

Fábrica de trenes para la línea 1, en China, 2025. Foto: Empresa Metro de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las últimas declaraciones del gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), Leonidas Narváez, aseguró que la obra de la Línea 1 tendrá una avance del 70% para diciembre de este año. Así mismo, anunció que la llegada del primer tren está proyectada para la primera semana del mes de septiembre y con el cual iniciarán las operaciones de prueba.

Lea más: Alcalde Galán pidió la renuncia de los 20 alcaldes locales de Bogotá

"El avance que esperamos tener hacia diciembre en todo el proyecto Metro es estar llegando al 70 %. Lo que va a pasar la próxima semana, con la llegada a Cartagena del buque que trae el primer tren completo. En mayo de 2026, comienzan las operaciones de prueba, y la operación… pic.twitter.com/ZAWsLgssNn — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) August 27, 2025

Más noticias: Operativo de tránsito en Los Mártires terminó en disturbios: hay 12 detenidos

“No es un vagón, es el tren que ya tiene que empezar en mayo del próximo año a hacer operaciones dentro del viaducto, operaciones de prueba. Y la operación comercial será en marzo de 2028”, añadió el gerente.

¿Cómo funcionarán los trenes del metro de Bogotá?

Desde hace un tiempo, algunos trenes ya iniciaban a hacer pruebas en China, mientras que en la localidad de Bosa, en el Patio Taller, se adecúan más de 900 metros de rieles para que en septiembre haga sus pruebas el primer tren en territorio capitalino. El 4 de febrero terminó en China la fabricación del primero. Tiene seis vagones, cada uno con capacidad para 300 personas (cerca del 14 % sentadas), en total 1.800 personas de capacidad por tren.

Le puede interesar: Proyecto de acuerdo sobre motociclistas se decidirá en tribunales

Serán 30 los trenes con los que operará el metro, cada uno de los vagones tendrá dos espacios para personas en silla de ruedas. De las 252 sillas, 36 están demarcadas para personas con prioridad. A partir del 2026, tendrán que llegar al menos 2 trenes cada mes. Cuando esté en funcionamiento el metro, los trenes circularán cada 90 o 140 segundos por sentido e irán a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, recorriendo así las 16 estaciones en 27 minutos, desde el Patio Taller a la Calle 72.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.