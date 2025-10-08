En Bogotá, 127 mujeres se graduaron de programas de la Secretaría de la Mujer

127 mujeres provenientes de distintas localidades de la ciudad, obtuvieron su título Foto: Secretaría de la Mujer

En las instalaciones de la Academia Colombiana de la Lengua, este 7 de octubre, el alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de la Mujer, Laura Tami Leal, entregaron certificados a 127 mujeres provenientes de distintas localidades de Bogotá, quienes culminaron con éxito diversos programas formativos ofrecidos por la entidad.

“Hoy celebran un paso importante en esa apuesta que tiene esta ciudad para transformarnos porque ese desequilibrio que hemos tenido en la sociedad por razones de género nos obliga a actuar para romperlo y darle a las mujeres las herramientas que les permitan desarrollar todo su potencial”, destacó Galán.

Para el alcalde, la ciudad avanza en diferentes procesos para la reducción de las brechas de género, sobre todo, en los espacios de liderazgo, como lo es la creación e implementación del Sistema Distrital de Cuidado.

Según informó el Distrito, estas mujeres culminaron de manera exitosa los procesos de formación ofrecidos por los Centros de Inclusión Digital, las Manzanas del Cuidado, la Estrategia para la Autonomía Económica y la Dirección de Enfoque Diferencial de la secretaría.

Con estas ofertas, las mujeres cuentan con nuevas habilidades para mejorar su calidad de vida, abrirse a nuevos horizontes de realización personal y alcanzar su autonomía económica.

“Las mujeres son el corazón de Bogotá. Son la fuerza que nos inspira, que nos ayuda y que construye futuro en nuestra ciudad. Que accedan a la formación también es una demostración de la resiliencia, del interés por avanzar en cumplir sueños a pesar de las dificultades, en exigirle al Estado que rompa esas barreras y les dé herramientas para que puedan desarrollar todo su potencial y para eso estamos como administración”, señaló el alcalde.

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Laura Tami, invitó a las graduandas a sentirse orgullosas de haber dado un paso hacia su bienestar. “Priorizarse está bien. Hoy ustedes les están diciendo a sus hijas, a sus nietas y vecinas que sí es posible y que hay que apostarle a la autonomía, entendida como la posibilidad que tenemos las mujeres de organizar nuestros recursos tecnológicos, financieros y el tiempo”, afirmó.

Según el Distrito, con este nuevo grupo ya son 8.327 mujeres, 121 de ellas provenientes de zona rural, que se han formado en temas relacionados durante esta administración en:

Habilidades digitales.

Prevención de violencias digitales.

Office.

Autonomía económica.

Empoderamiento social, político y educación flexible.

