En Bogotá 7.000 personas han pagado sus comparendos con servicio comunitario

En Bogotá, dos de las conductas más comunes que atentan contra la convivencia en la ciudad son ingresar o salir por puertas no autorizadas en estaciones y portales, o evadir el pago del pasaje en el sistema de transporte público.

Por estas conductas, contempladas en la Ley 1801 de 2016, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, generan multas tipo 1 de $94.900 y tipo 2 de $189.800.

Sin embargo, el Distrito, señaló que quienes reciben estos comparendos tienen la posibilidad de pagar la multa con descuento durante los primeros cinco días hábiles o participando en un programa comunitario o actividad pedagógica.

Se colaron en el transporte público y, con siembra de árboles, embellecimiento de parques y otras actividades, le están pagando a la ciudad.



En 2025, más de 7.000 personas han saldado sus comparendos de convivencia con estas acciones.



Según el Distrito, en lo corrido de este año, más de 7.000 personas con comparendos por convivencia han optado por saldar su deuda por medio de labores comunitarias como: recoger basuras en quebradas, sembrar semillas en humedales, pintar y embellecer parques o limpiar monumentos.

Así mismo, para este agosto, indicaron que los comparendos por convivencia han disminuido un 27% frente al mismo periodo del año anterior. No obstante, las conductas más recurrentes, son por: portar armas cortopunzantes, evadir el pago del transporte, ingresar o salir por puertas no autorizadas, consumir sustancias psicoactivas cerca de instituciones educativas y participar en riñas.

¿Cómo resolver el tema de comparendos?

Según informaron, las personas que tengan pendientes este proceso pueden acercarse a los Cades, Super Cades y Casas de Justicia de la ciudad, espacios donde recibirán orientación profesional.

De la mano, están disponibles las líneas de WhatsApp:

301 445 7292

324 681 4036

Las cuales están habilitadas de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m.

