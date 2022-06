Entidades del Distrito respondieron en el Concejo por supuesta compra de “lujos”

De acuerdo con información del Concejo de Bogotá, en 7 entidades del Distrito se encontró el uso de 98 vehículos, “cuyo gasto le representó a los ciudadanos un presunto detrimento patrimonial de $ 4.446 millones”, dijo el concejal Jorge Colmenares. Foto: Mauricio Alvarado

El concejal Jorge Colmenares denunció que en los dos años y medio que lleva Claudia López como alcaldesa, el Distrito ha gastado más de $ 73 mil millones en gasolina, conductores, camionetas de alta gama, celulares y planes de datos.

En la denuncia incluyó nombre de las entidades y lo que han comprado cada una. Por ejemplo, afirma que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, compró vehículos con precios entre 80 y 110 millones de pesos, para el uso de funcionarios y que en total fueron 54 vehículos que suman $ 2.200 millones.

Otro de los gastos mencionados fue el uso de camionetas “lujosas” (como él le llama) por parte de algunos empleados de distintas entidades del Distrito, por ejemplo, en el Departamento Administrativo de la Defensoría Del Espacio Público (Dadep), Colmenares señala que la directora tiene una Chevrolet Tracker de más de $80 millones.

Ante estas acusaciones, distintas entidades se pronunciaron este 10 de junio en la plenaria del Concejo de Bogotá, entre los funcionarios del Distrito estaba la directora del Dadep, Diana Alejandra Rodríguez, quien señaló que la camioneta a la que se refiere Colmenares está asignada a la subdirección administrativa y financiera, “es una camioneta que también está asignada a toda la entidad. Tiene funciones de desplazar a funcionarios, inclusive a contratistas, a todas las mesas de trabajo que tengamos, es una camioneta adquirida en el año 2015, así que nunca se utiliza los fines de semana ni para temas personales”.

Y es que, de acuerdo con información del Concejo de Bogotá, en 7 entidades del Distrito se encontró el uso de 98 vehículos, “cuyo gasto le representó a los ciudadanos un presunto detrimento patrimonial de $ 4.446 millones”, dijo el concejal.

Otra de las funcionarias que se presentó en la plenaria fue la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Luz Amanda Camacho, quien aclaró que en la entidad tienen 8 vehículos asignados, de los cuales 7 “fueron adquiridos en la administración anterior de Enrique Peñalosa, nosotros no hemos comprado un solo vehículo. Tenemos contratos de mantenimiento y combustible que fueron ganados mediante procesos contractual con el mantenimiento y el combustible con la empresa Terpel”.

La Uaesp también se pronunció frente a los celulares de la entidad, ya que Colmenares había señalado anteriormente que había entidades con equipos de $ 5 millones. Lo primero, fue la aclaración de que la directora Camacho no tiene un teléfono de $ 5 millones, y que actualmente no tienen ningún equipo que sea propiedad de la Uaesp.

En cuanto a gastos generales, habló María Francia Pérez, secretaria General de Bogotá, quien mostró en la plenaria de este viernes que el porcentaje de adquisición de bienes y servicios en los últimos tres años no ha tenido un aumento significativo, como lo señala el concejal. De acuerdo con los datos de Pérez, en el 2019 al 2020 el porcentaje de la variación estos fue de -2,8, en el 2021 de 0,4 % y en lo que vamos del 2022 ha sido de 1,9 %.

“En el concepto de adquisición de bienes y servicios no hemos crecido, además, haber bajado la base de la vigencia 2020 realmente demuestra una contención del gasto en los siguientes años fiscales”, compartió Pérez.

Al finalizar la plenaria, Colmenares se pronunció en Twitter, afirmando cuenta con más de 700 hojas de respuestas de entidades en las que está soportada la denuncia que hizo el pasado 8 de junio.

¿De dónde salieron las cifras denunciadas por el concejal Colmenares?

En entrevista con El Espectador, él confirmó que desde febrero envió derechos de petición a todas las entidades del Distrito consultándole sobre estos gastos. “Pedí que me justificarán o me discriminaran si tenían alguna inversión en vehículos, en conductores, en celulares, en planes móviles y en combustible”, señaló.

Después de esto, “en abril volví a preguntar cuáles eran los gastos que cada una de las entidades tenía en el parque automotor, en combustibles, en celulares, en líneas telefónicas y en conductores vinculados a la entidad, y pasaban cosas curiosas. Por ejemplo, en febrero me indicaban que tenían un número de vehículos y en abril ya me comentaban que tenían menos vehículos, o sea, existían inconsistencias en algunas entidades de febrero a abril”.

De acuerdo con él, la única secretaria que respondió que utilizaban los vehículos para gastos misionales, fue la de Ambiente, “que en total tienen alrededor de 28 vehículos supuestamente para gastos visiónales, pero cuando les pregunté cuáles eran esos gastos, esas funciones misionales que tiene la Secretaría, me comentaban que era para la recepción de quejas, derechos de petición y tutelas, o sea, son vehículos para tener labores que un computador realiza”.

Lo mismo pasó con los celulares, el concejal solicitó información de los equipos: costo, modelo y función. “En algunas entidades sí me lograron mencionar que funcionario tenía ese teléfono y para qué usaba ese teléfono, pero con los vehículos no respondían qué funcionarios lo tenía ni para qué lo usaba”.

La información que recibió el concejal fue entregada en cuadros, en los que le pidió a las entidades mencionar: tipo de vehículos, costo, modelo y año, lo mismo con el celulares y planes de datos.

¿Qué pasa con las camionetas y celulares de los concejales?

Colmenares habló sobre los vehículos que ha adquirido el Distrito en los últimos años, pero en El Espectador le preguntamos por los elementos con que cuentan los concejales. “Yo tengo un vehículo asignado desde que tengo más o menos 15 años por las amenazas del proceso de mi hermano, yo no tengo vehículo del Concejo. Mi fuero es distinto, es directamente del Ministerio de Interior. Y es por el proceso que vivimos con mi familia, por las amenazas que recibí y por cuando me tocó irme del país a vivir por fuera. Entonces yo no cuento como un vehículo del Consejo”, compartió.

También mencionó que sus colegas sí tienen camioneta, pero que es distinto, ya que “a los concejales para asignarles un vehículo le tienen que hacer un estudio de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Hay unos que aprueban ese estudio, como otros que no aprueban el estudio, y en dado caso que a los concejales les entreguen una camioneta, cada concejal tiene que pagar su conductor y gasolina”.

“La diferencia con las entidades del Distrito es que ellos contratan directamente sin estudio ni nada las camionetas lujosas. Y de la misma plata el Distrito también paga los conductores y la gasolina”, señaló.

En cuanto a los celulares, Colmenares comparte que ningún concejal tiene un teléfono asignado por parte del Distrito, “cada uno tiene su teléfono comprado con su dinero y su plan de datos”.

Al cierre de esta nota El Espectador quedó a la espera de la respuesta del Acueducto de Bogotá y de la Alcaldía. Asimismo, del archivo con los documentos y datos que las entidades le entregaron previamente al concejal Colmenares.

