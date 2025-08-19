Entregan colegio en honor a la madre del exalcalde Luis Eduardo Garzón en Kennedy

El centro educativo usará fuentes de energía no convencionales con 54 paneles solares. Foto: Cortesía

El Distrito entregó el nuevo colegio Eloísa Garzón, ubicado en el barrio El Ferrol, localidad de Kennedy. Una infraestructura que inició desde la Alcaldía de Claudia López y que finalmente este 19 de agosto fue entregada para recibir a más de mil estudiantes.

La institución educativa distrital, además, lleva el nombre de la madre del exalcalde Luis Eduardo Garzón. Una mujer que a pulso y siendo empleada doméstica crio a sus hijos. De ahí que fuera un reconocimiento para todas las madres solteras.

“Este acto es la síntesis del agradecimiento, la síntesis de la memoria, la síntesis del cuidado, porque mi mamá no fue una extraordinaria académica, pero sí una mujer que se dedicó a cuidar a sus hijos y a sus nietos”, resaltó Garzón.

¿Cómo es el colegio?

La infraestructura atenderá a 1.060 estudiantes, en jornada única, desde pre jardín hasta grado 11, principalmente de los barrios: Marsella, Multifamiliares La Paz, Villa Verónica I, El Ferrol y Reserva de las Américas. En un inicio, atenderán a 180 niñas y niños en pre jardín, jardín y transición.

“Hoy tenemos el gusto de poder entregar este colegio con el que le damos un reconocimiento a las madres y a las mujeres de Colombia que todos los días sacan adelante a sus hijos y a sus nietos, y que valoran la educación sobre todas las cosas, un valor que nos enseñó doña Eloísa”, señaló la secretaria de Educación, Isabel Segovia.

La institución tiene:

31 aulas básicas y especializadas. Laboratorios. Cocina con comedor escolar. Sótano. Áreas verdes para la recreación. Cubiertas destinadas al descanso. Espacios accesibles en siete amplios pisos iluminados y con ventilación natural.

Además, el centro educativo usará fuentes de energía no convencionales con 54 paneles solares y sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias para los equipos sanitarios.

De igual manera, las niñas y niños de primera infancia recibirán hasta tres complementos alimentarios diarios, que cubrirán un porcentaje del aporte nutricional del 70%, adaptado por nivel educativo y clase de ración, para complementar la alimentación que reciben en su hogar.

El proyecto alcanzó una inversión superior a los 49 mil millones de pesos, que incluyeron diseños, obra, interventorías y dotación, y fue financiado 100% por el Distrito. Con este ya son seis los colegios entregados y puestos en operación por la actual administración, que avanza en otros once proyectos, entre colegios nuevos y restituidos, ubicados en distintas localidades de Bogotá.

