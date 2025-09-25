Logo El Espectador
Estas son las rutas de Transmilenio para el Festival Popular al Parque 2025

Habrá 24 rutas zonales con paraderos aledaños al Parque Simón Bolívar para que miles de asistentes del Festival Popular puedan llegar y retornar a sus hogares los próximos 27 y 28 de septiembre.

Redacción Bogotá
26 de septiembre de 2025 - 01:01 a. m.
Foto: Transmilenio
Mientras los capitalinos se preparan para asistir al Festival Popular al Parque, Transmilenio informó cuáles serán las rutas habilitadas para que miles de asistentes puedan llegar y salir del evento, considerado uno de los más grandes del año y que contará con pesos pesados de la música popular.

Este jueves, Transmilenio aseguró a través de su portal digital que para los próximos 27 y 28 de octubre se habilitarán 24 rutas zonales de buses que movilizarán a quienes asistan al festival, que se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en la Avenida 68.

En las tarimas del concierto habrá algunos grandes artistas del género, como Giovanny Ayala, Heredero, Jhon Alex Castaño, Alzate o Pipe Bueno. De acuerdo con la programación, el festival contará con un total de 16 artistas nacionales e internacionales.

“Tras el reciente éxito que tuvimos en la evacuación del Festival Cordillera y Vive la Salsa, este fin de semana acompañaremos a la ciudadanía en la llegada y regreso a casa después del Festival Popular al Parque a través de una opción rápida y a precios justos en ambos componentes (troncal y zonal)”, aseguró Lucy Cucaita, directora técnica de buses de TransMilenio.

Según comentó Cucaita, estas rutas zonales recorrerán algunas de las vías aledañas al Simón Bolívar, como la Calle 63, la Avenida 68, Carrera 60 o Calle 53.

TransMilenio también informó que habrá cuatro estaciones de su servicio troncal para poder movilizarse y salir del lugar del evento. Entre esas están los buses que transitan por la estación Movistar Arena, 7 de Agosto y Can - British Council- ubicadas en la troncal de la Avenida NQS y también estará disponible Salitre - El Greco-, localizada en la Avenida El Dorado.

“Las rutas operarán en su horario habitual de sábado y domingo”, explicó Transmilenio en su comunicado.

En 2024, el Distrito contabilizó más de 800.000 personas que asistieron al Festival Popular al Parque. Este año, los organizadores esperan una afluencia similar, por lo que se comprometieron, junto con Transmilenio, a garantizar una experiencia musical de calidad y tener diferentes alternativas de transporte para los fanáticos.

