Galán descartó propuesta de la derecha de realizar simulacro de militarización en Bogotá

La última fase de este mecanismo popular se desarrolló en el Concejo, donde los cabildantes tuvieron la oportunidad de intervenir. Entre quienes expresaron su respaldo a la asistencia militar estuvieron los concejales…

Este jueves fue el último día del cabildo abierto distrital que empezó como iniciativa de los hermanos José Jaime (representante a la Cámara) y Julián Uscátegui (concejal) del Centro Democrático, para discutir sobre si Bogotá necesita o no una militarización extraordinaria y temporal para garantizar la seguridad en la ciudad.

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La última fase de este mecanismo popular se desarrolló en el Concejo, donde los cabildantes tuvieron la oportunidad de intervenir. Entre quienes expresaron su respaldo a la asistencia militar estuvieron los concejales Julián Uscátegui, Andrés Barrios, Sandra Forero, Óscar Ramírez y Emel Rojas.

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Por su parte, José Cuesta, Heidy Sánchez, Donka Atanasova, Jesús Araque, Germán García, Cristina Calderón, Ana Teresa Bernal, Jairo Avellaneda, Elkin Huertas, María Vargas, Julián Espinosa, Fernando López y Julián Triana manifestaron su desacuerdo con la activación del artículo 170 del Código de Convivencia Ciudadana, que habla precisamente de la asistencia militar de forma temporal y excepcional en caso de graves hechos de alteración de la seguridad.

Por su parte, los concejales Rolando González, Álvaro Acevedo, Nelson Cubides, Julián Forero, Armando Gutiérrez y Darío Cepeda destacaron la ya presencia de la Brigada 13 y la Quinta División del Ejército, instando a fortalecer su presencia, sin que esto signifique reemplazar a la Policía Nacional.

Otros concejales concentraron sus intervenciones en asuntos como el acceso a la justicia, la capacidad de respuesta de la Fiscalía, la coordinación entre entidades, la prevención del delito y el uso de herramientas tecnológicas.

El alcalde descartó la propuesta de un simulacro de militarización

Durante la primera sesión del cabildo el pasado 7 de noviembre, el congresista José Jaime Uscátegui propuso realizar un simulacro de asistencia militar el próximo año. "Un simulacro de uno o varios días puede ser un buen ejercicio para verificar qué tenemos en Bogotá y cuál sería la reacción", dijo en entrevista con este diario.

Sin embargo, durante su intervención en el Concejo, el alcalde Carlos Fernando Galán descartó dicha propuesta. "No lo vemos pertinente. Lo que sí, insisto, es un trabajo conjunto entre policía y fuerzas militares, siempre en el marco de apoyo, según sus responsabilidades, entrenamiento y capacidades".

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En línea con lo anterior, reiteró que, por ahora, su gobierno y el del presidente De la Espriella están alineados sobre no solicitar este pie de fuerza en la ciudad. "La información que yo tengo es que no consideran que haya lugar a una asistencia militar. Consideran que el trabajo que se está haciendo es el adecuado", justificó.

El cierre del cabildo terminó en una fuerte discusión

Tras la intervención del primer mandatario de Bogotá y la declaratoria del presidente del Concejo, Humberto ‘Papo’ Amín, de dar por terminada la sesión, los concejales Juan David Quintero y Julián Espinosa respondieron airadamente, entre gritos, dicha decisión.

En un video compartido en sus redes sociales, Quintero reclamó. "Alcalde, ¿cómo se va a ir? ¡Presidente! ¿Cómo va a levantar usted la sesión? ¡Qué le pasa!". Espinosa se sumó. "¡Usted es del alcalde Galán! Por eso lo dejó hablar más acá".

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, respondió a los concejales y señaló que, terminado el cabildo, el alcalde salió "a seguir cumpliendo su agenda en el Distrito. Sin embargo, como siempre lo hago y sin que sea una obligación, yo me quedé a escuchar a los concejales que tenían comunicaciones y varios".

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Cabe recordar que, al término de una semana, la Alcaldía debe dar una respuesta clara, escrita y fundamentada a los planteamientos que la ciudadanía expuso durante la sesión del cabildo.

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