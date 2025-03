“Genera incertidumbre”, Región Metropolitana sobre lineamientos de Minambiente

El Distrito prepara acciones judiciales si no se llega a un acuerdo con la Nación. Foto: Ministerio de ambiente

La Región Metropolitana, nuevo esquema asociativo que integra, de momento, a Bogotá, Soacha y Cundinamarca, se pronunció a la polémica que tiene divididos al gobierno local y Nacional. Los intereses de la región, cuyos esfuerzos están puestos en demostrar el funcionamiento de la asociación para sacar adelante obras de interés regional, se verían golpeados por la resolución.

Una vez conocido el proyecto de resolución que publicó el Ministerio para comentarios, la asociación “considera que lo planteado en el documento genera incertidumbre sobre proyectos, programas, iniciativas y realidades locales consolidadas”.

La RM concuerda con el Gobierno en que es fundamental contar con lineamientos ambientales claros para la sostenibilidad de la Sabana de Bogotá, pero reitera la necesidad de hacerlo en articulación con los gobiernos locales.

“Cualquier decisión sobre su desarrollo debe ser producto de la coordinación entre los actores locales, regionales y la ciudadanía. Las decisiones sobre el ordenamiento ambiental deben respetar los principios de autonomía territorial y gobernanza regional, consagrados en la Constitución y la ley”, añadió en un comunicado.

Más adelante, es más tajante en advertir que el proyecto de resolución desconoce dinámicas existentes en términos sociales, demográficos, económicos y agrícolas que deben tenerse en cuenta para el diseño de una visión colectiva, sostenible y viable.

“Desde la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que los lineamientos ambientales sean el resultado de un diálogo técnico y consensuado con las autoridades locales y las comunidades, en el que se respeten las competencias de los entes territoriales y se fortalezca la planificación conjunta”, señaló la RG.

Adicional, funcionarios del esquema asociativo están preparando un documento de observaciones a la resolución, en el que evidenciarán las consecuencias para las comunidades que implica la materialización de los lineamientos en los términos planteados.

Tras la rueda de prensa del alcalde Galán donde informó las decisiones judiciales a nivel administrativo y penal que tomaría en caso de expedirse la resolución sobre los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, respondió sobre esto y demás aseveraciones del primer mandatario de la capital.

En entrevista con Noticias Caracol, Muhamad, sentenció que este proyecto sí fue de conocimiento previo de la Alcaldía, ante los reclamos de Galán por no haberlo construido en coordinación con los entes territoriales.

El alcalde Galán, por su parte, advirtió afectaciones al desarrollo de la Sabana de Bogotá a nivel de vivienda, transporte y agua. Sobre esto, Susana Muhamad, explicó que la resolución “respeta” las actuales disposiciones de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá y la Sabana. “Queda igual. No hay ningún cambio en eso. Eso sigue. No hay ningún impedimento. La resolución no se está metiendo con proyectos específicos, ni está cambiando los usos de suelo definidos en el POT. Habría que ver por qué el Distrito está haciendo ese análisis”.

Y reiteró en cuánto a que, según la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, 120 mil viviendas quedarían en incertidumbre, donde familias ya hicieron proceso de preventa o adquisición. “Si las zonas tienen habilitación para construir vivienda en el POT, pueden construirla. No hay ningún impedimento. Lagos de Torca no está comprometido porque está en el POT de 2021″, sentenció.

