Niños de Ciudad Bolívar dibujaron sus sueños y 25 artistas los convirtieron en arte

Desde que tenía tres años, el artista y gestor cultural Andrés Matías Pinilla ha utilizado lápices de colores. Después de más de 30 años dibujando con ellos padece una lesión crónica en el túnel carpiano de la mano derecha que le genera dolores insoportables. Pero al ver la obra de Karoll no dudó en que los lápices de colores serían la mejor técnica para complementarla. De todos modos, ya está aprendiendo a dibujar con la mano izquierda.

De las 25 mitades de obra que pintaron 25 niñas, niños y jóvenes del barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar, para que las terminaran 25 artistas colombianos, solo quedaban ocho cuando Andrés llegó a escoger la suya. Cada una está acompañada de un collage y un cuento en el que los niños relatan qué quieren ser cuando sean grandes y cómo lo conseguirían. Al leer el texto de Karoll, de 17 años, conoció la historia de una niña que primero sintió un profundo desencanto por la vida y después encontró un salvavidas en su amor por los animales. Para cumplir su sueño de ser médica veterinaria, plantea que debe trabajar de día y estudiar por la noche. La obra de Karoll, sin embargo, es una celebración del color.

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Cuando Andrés le da la vuelta al cuadro, cinco de los 25 artistas que participan en Compaginados lo observan y se escucha una repentina exclamación de ternura. En la mitad que pintó Karoll en acrílico hay una silueta de mujer rodeada de burbujas con animales: un castor con los brazos cruzados entre unos cultivos; un perro dorado que sonríe de frente y viste una boina azul, como las que ella usa, y en el centro un perro café de pelaje esponjoso encerrado en un corazón amarillo, acompañado del mensaje “Amigos que dejan huella”.

En la otra mitad Karoll esbozó algunas figuras de animales a lápiz que le sirvieron a Andrés para complementar la obra. “Sentí que las burbujas eran sus pensamientos, y sería más hermoso reforzarlos, donde lo que flota, lo que mueve la pulsión de vivir, está en enternecerse con distintas formas vivas, pensar otras maneras de relacionarnos y de ser menos violentos”, asegura Andrés.

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Al curador de la exposición, Daniel Acuña, le llamó la atención que, cuando Karoll terminó la primera mitad, ella se representaba a sí misma en una silueta oscura, y que en el collage su figura estuviera hecha de pedazos de papel negro. “Lo que veo que hiciste fue complementar esa silueta, pero el negro que construiste fue una superposición de colores, hay verde, hay rojo, hay un montón de matices”. Andrés añade: “Fue como tratar de encontrar la luz en lo oscuro”.

Algo similar ocurre con la obra que culminó la artista plástica Laura Mora. Ella escogió la de Paula, de 14 años, quien quiere ser criminalista, y pintó en la primera mitad una estela púrpura para representar el veneno que le quitó la vida a una persona. La obra tiene una iluminación meridiana: el Sol, uno de sus protagonistas, mira atento una escena que ocurre en la Tierra. Allí, una investigadora forense atiende el levantamiento de un cuerpo en medio de un hermoso cultivo de girasoles.

Esa tensión entre la belleza y la muerte fue una de las preguntas que Laura decidió dejar de hacerse cuando se acercó a la obra para culminarla. Tomó el aerógrafo, los lápices y los marcadores, y se dejó llevar por la intuición. “Me hizo pensar que quizá para ella investigar una muerte es una forma de cuidado. Hay algo de justicia en querer saber qué le pasó a alguien”. Aunque hizo un enorme esfuerzo por respetar la esencia de la obra, confiesa, con algo de nerviosismo, que no pudo evitar modificar sutilmente la expresión alegre de los girasoles: reemplazó sus sonrisas por ojos que observan la escena del crimen.

1/5 Andrés Matías Pinilla, artista y gestor cultural, eligió la obra de Karoll, de 17 años. Foto: Daniel Acuña 2/5 El ilustrador Arturo Gutiérrez eligió la obra que escogió, la de Isabella, de 14 años, muestra en la parte superior del papel a tres investigadores forenses envueltos en trajes especiales que toman muestras de manchas de sangre, fibras y huellas de calzado alrededor de una silueta humana trazada en el suelo. Foto: Daniel Acuña 3/5 Laura Mora, artista plástica, eligió la obra de Paula, que quiere ser criminalista. “Me hizo pensar que quizá hay algo de justicia en querer saber qué le pasó a alguien”. Foto: Daniel Acuña 4/5 Luisa Ordóñez, artista plástica, escogió la obra de María Ángel, de 11 años, y aplicó su gusto por las constelaciones. Foto: Daniel Acuña 5/5 María Morales intervino la obra de Maite, de 8 años, que expresaba una vocación más allá de una profesión: ayudar a los demás. Foto: Daniel Acuña

La muerte también está presente en la obra que escogió el ilustrador Arturo Gutiérrez, aunque su atención se desplazó hacia otro lugar: el suspenso de la historia y la posibilidad de imaginar otros futuros para los niños. Arturo considera que, aunque la muerte es una circunstancia inevitable y es imposible no hablar de ella, sería valioso que los niños de El Paraíso pudieran soñar con otras alternativas de vida. La obra que escogió, la de Isabella, de 14 años, muestra en la parte superior del papel a tres investigadores forenses envueltos en trajes especiales que toman muestras de manchas de sangre, fibras y huellas de calzado alrededor de una silueta humana trazada en el suelo. Arturo no se cautivó por la escena ni por la muerte, sino por el suspenso que Isabella imprimió a la historia en su cuento.

En la parte inferior Arturo dibujó con tinta a Isabella frente a un computador, acompañada de documentos, anotaciones, elementos de laboratorio y pistas de una escena. De allí surge una nube que envuelve la primera parte de la obra y la convierte en una apasionada guionista. A sus espaldas, una pantalla exhibe las letras de la famosa serie de televisión de investigación “CSI”. Pero Arturo, sonriente, cuenta que les dio otro significado: por la manera en que suenan las siglas en inglés, quiso convertirlas en un “sí es ahí”, una invitación a pensar el futuro de otra manera.

La discusión también giró en torno al reto que supuso para los artistas trabajar sobre una obra ya empezada, con los niños como autoridad y un margen limitado para intervenir. “Fue un ejercicio muy intimidante”, explica Laura Mora. “Y como los niños, nosotros también desobedecimos la instrucción”, agrega la artista María Morales, quien se sintió atraída por la obra de Maite, de ocho años. En la mitad del papel encontró un hospital, la bandera de Francia y una vocación que iba más allá de una profesión: ayudar a los demás.

María conservó los trazos en acrílico y utilizó gouache en su mitad para crear un universo natural lleno de detalles. “Quise envolverla en esa fuerza de las plantas, como una especie de origen de la medicina, y también trabajar con esos seres microscópicos y con todo lo que está vivo. Por eso la obra está llena de pequeños puntos”. Al trabajar en su parte, pensó en la manera en que una niña mira el mundo y se fascina con los colores y los detalles. Pero también reconoce que la desobediencia del artista apareció cuando tomó las letras que Maite le había insinuado y las dejó casi escondidas entre las plantas.

Luisa Ordóñez es una artista plástica que últimamente se ha enfocado en trabajar con el cielo, el firmamento y las constelaciones mediante el bordado. Está de acuerdo con María en que hay que jugar con el límite: no hacer la otra mitad de manera rígida, sino construir un solo resultado. Al observar la propuesta de María Ángel, de 11 años, vio que las figuras que representan a una diseñadora de modas y flotan alrededor de un maniquí tienen proporciones un tanto extrañas: la tijera y los hilos son enormes, mientras que la máquina de coser es pequeña. Eso le hizo pensar inmediatamente en las constelaciones. “Calqué exactamente el dibujo que hizo María Ángel sobre el material con el que trabajo normalmente. No alteré sus elementos ni su contenido. Lo que quise fue darle la materialidad de mi práctica y proyectar su historia hacia el cielo”.

Luisa tiene un especial interés en las constelaciones, porque son proyecciones humanas. “Las estrellas que vemos juntas desde la tierra pueden estar separadas por miles de años luz. La constelación existe, porque nosotros decidimos unirlas. Entonces pensé que perfectamente podría existir una constelación de la tijera, una del hilo o una de la tela”. También le interesan por su relación con el futuro y el destino: “Esa relación misteriosa entre lo que realmente existe y lo que nosotros imaginamos y proyectamos sobre el mundo”.

María habló de nuevo de Maite, porque le llamó la atención el peso que la niña daba al mundo material, a la plata y al esfuerzo, incluso cuando expresaba su deseo de ayudar a los demás. Pero se quedó con la duda de saber qué quiere Maite para sí misma. Por eso, concibió su mitad de la obra como un mundo fantástico que invita a soñar. En ese sentido, Arturo dice que ojalá soñar no se convierta en un límite para vivir: “A veces uno tiene una meta tan fuerte que se le olvida todo lo demás para llegar a ella”.

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Al final del encuentro, los artistas coincidieron en que sus intervenciones los habían llevado a salir de la primera persona, de la singularidad del artista. Para Luisa fue un padrinazgo, una forma de acompañar a los niños con su energía en el camino. Para Arturo, complementar una obra se convirtió en un ritual, como una oración dirigida a alguien que no conoce, para desearle que encuentre su pasión y esté en calma.

Daniel Acuña consideró que ese margen, que al principio se sentía muy estrecho para terminar una obra llena de restricciones, se convirtió en un espacio infinito en el que es posible seguir profundizando. Los 25 universos creados por los niños de Ciudad Bolívar y completados por los artistas ya están compaginados.

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POR: Juan David Moreno Barreto, especial para El Espectador

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