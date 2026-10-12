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¿Qué hay bajo la Avenida Jiménez? La historia de los túneles en el centro

Visitamos los túneles que se encuentran ubicados bajo la Avenida Jiménez, para conocer su historia y para qué los usa actualmente la Universidad Distrital

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Sergio Nicolás Borda
Entrada principal a los túneles ubicada entre la carrera séptima y la octava del centro de Bogotá.
Entrada principal a los túneles ubicada entre la carrera séptima y la octava del centro de Bogotá.
Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

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En pleno centro de Bogotá existe un lugar del que pocos han escuchado y casi nadie ha visitado. Bajo la Avenida Jiménez se encuentra una red de túneles, que estuvo olvidada por décadas y que hoy cobra vida de nuevo gracias a la Universidad Distrital y su Facultad de Artes. Decidimos recorrelos, con la guía del profesor Carlos Arturo Reina, historiador y actual director del Instituto de Pedagogía para la Paz y el Conflicto Urbano, quien nos ayuda a entender la historia, el presente y los mitos que rodean este espacio subterráneo.

Historia de los túneles bajo la Jiménez

Los túneles…

Por Sergio Nicolás Borda

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