Bogotá

IDIGER emite recomendaciones para estos días de fuertes lluvias en Bogotá: conozca qué hacer

Las autoridades indicaron que este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, hay una alta probabilidad de lluvias fuertes en horas de la tarde.

Redacción Bogotá
22 de noviembre de 2025 - 01:27 a. m.
Recomendaciones en casa y vía pública.
Foto: JEIMI VILLAMIZAR - Publicaciones Semana - Jeimi Villamizarar
En la tarde de este viernes, la ciudad se vio envuelta bajo fuertes lluvias en diferentes puntos, afectando principalmente la movilidad. Ante la situación, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención y autocuidado durante esta temporada. Según indicaron, para este fin de semana, del 22 y 23 de noviembre, las probabilidades de fuerte lluvia se mantienen altas, sobre todo, en horas de la tarde.

¿Cuáles pueden ser las afectaciones?

Estas lluvias, según el instituto, pueden llegar a generar: encharcamientos, caída de árboles, daños en redes de alcantarillado, deslizamientos e incrementos en los niveles de ríos y quebradas. Si bien el IDIGER mantiene monitoreo constante, es importante tomar en cuenta algunas precauciones.

En casa:

  1. Revise y asegure techos, tejas, canaletas y bajantes para evitar filtraciones.
  2. Limpie canales y sumideros cercanos para facilitar el drenaje.
  3. Tenga a la mano su kit de emergencias con documentos, linterna, radio con pilas, botiquín, agua y alimentos no perecederos.
  4. Mantenga despejadas las rutas de evacuación dentro de la vivienda.

En el espacio público:

  1. Evite refugiarse bajo árboles, postes, vallas o techos livianos durante tormentas eléctricas.
  2. No transite por zonas de ladera inestables, ríos o quebradas durante lluvias intensas, así como en las corrientes de agua que se pueden generar.
  3. Si está conduciendo, disminuya la velocidad y mantenga una distancia segura para prevenir siniestros viales.

En la vía pública:

  1. No intente cruzar corrientes de agua o zonas inundadas.
  2. Reporte de inmediato alguna situación, como: caída de árboles, encharcamientos profundos, deslizamientos o daños en alcantarillado a la Línea 123.
  3. Esté atento a información oficial y alertas emitidas por el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB).

