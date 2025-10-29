Inició el Primer Congreso de la Bogotaneidad: ¿de qué trata?

Congreso sobre la ciudad. Foto: Cortesía Secretaria General de la Alcaldía Mayor De Bogotá

La Secretaría Distrital de Gobierno, por medio del Laboratorio de Innovación GoLab, inauguró el Primer Congreso de la Bogotaneidad, un encuentro que busca comprender y transformar los comportamientos que moldean la vida en la ciudad, por medio de charlas, talleres y una feria de innovación.

Con ello, el Distrito espera fortalecer la identidad, la inclusión y el sentido de pertenencia.

🧵🟡🔴 En el Primer Congreso de la Bogotaneidad, el turno es para el panel “Bogotaneidad sin racismo ni discriminación a pueblos y comunidades étnicas”. pic.twitter.com/Wa62FZiOTv — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) October 28, 2025

“Bogotá es enorme, se construye desde diversos acentos. No sé si hay otra ciudad en Colombia donde uno pueda comer lo que quiera. Bogotá es la ciudad donde todas las personas se encuentran”, sentenció Gustavo Quintero durante la apertura del Congreso.

En ese sentido, este evento reúne a expertos, liderazgos sociales, academia y ciudadanía en torno a la reflexión de cómo fortalecer la identidad bogotana desde la inclusión, la cultura ciudadana y el cambio comportamental. De igual manera, abordarán temas clave como: el acoso callejero, la discriminación, la gestión de residuos y el transporte sostenible.

Lina Lozada, subsecretaria para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos, indicó que, “nos falta mucho por construir. Hemos avanzado, pero no es suficiente. Este espacio nos permite reflexionar sobre qué comportamientos hemos normalizado sin darnos cuenta de que no están bien”.

Reflejo de ellos son los datos de la Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2021), el cual indica que el 64% de las mujeres se sienten más acosadas en la calle y el 56% en el transporte público. A la par, el 21 % de las personas manifiestan haber experimentado discriminación o acoso debido a su orientación sexual o identidad de género.

Estos datos, según señalan, evidencian la urgencia de repensar la convivencia urbana y promover la empatía como pilares del cambio.

Conozca la programación

Las cinco grandes conversaciones de ciudad serán lideradas por expertos nacionales e internacionales en ciencias del comportamiento, tomadores de decisiones de política pública, así como líderes y lideresas sociales, quienes abordarán desafíos reales de la ciudad y propondrán soluciones aplicables, que incidan en las decisiones y comportamientos ciudadanos.

Estas grandes conversaciones se desarrollarán en el Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero, un símbolo de nuestra ciudad, abierto para todo el público, a partir de las 8:30 de la mañana, los días día 28 y 29 de octubre. Contará con la participación de invitados del Banco Interamericano de Desarrollo, ONU Mujeres, La Universidad de los Andes, la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, la líderes y lideresas sociales, la Empresa Metro de Medellín, la Empresa Metro de Bogotá, La Secretaría Distrital de Ambiente, organizaciones sociales como Estudio Plural, la Fundación GAAT, el Periódico El Tiempo, entre muchos otros.

Los workshops, que se desarrollaran a partir de las 2 de la tarde, están concebidos como escenarios de fortalecimiento de las habilidades y capacidades, mediante la co-creación, el uso metodologías ágiles y enfoques participativos que permitan a las personas asistentes adquirir herramientas para el abordaje y la solución de problemáticas en sus diferentes entornos. Estos espacios, se desarrollarán en las Aulas Múltiples del CEFE, y contarán con actores de la talla como el Behavioural Insights Team – BIT, BeWay Consulting, SISMA Mujer y algunas universidades como Universidad Santo Tomás, Universidad del Bosque, Universidad EAN y Universidad de los Andes.

Conozca toda la programación aquí

