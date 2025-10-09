Integrante de banda roba carros capturada, ya había pagado dos condenas por hurto

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Foto: Cortesía

En las últimas horas, las autoridades capturaron a tres hombres por el delito de hurto, responsables de hurtar una camioneta de alta gama en la localidad de Kennedy. Las capturas se efectuaron luego de una larga persecución.

¿Cómo se dio la captura?

Como lo dieron a conocer, las autoridades, tras una denuncia ciudadana y el despliegue del plan candado, ubicaron a la camioneta en la localidad de Bosa en una persecución. En ese momento, interceptaron y capturaron a los presuntos delincuentes.

Así mismo, durante el procedimiento, hallaron un arma tipo traumática, cuatro celulares y una motocicleta que, presuntamente, habría sido hurtada y era utilizada por estas personas para cometer los hurtos. Al lugar, también llegaron las víctimas, quienes los identificaron como los responsables.

Lo que más llamó la atención de la Policía, es que uno de los capturados ya había cumplido una condena en dos oportunidades por hurto. Al igual, las otras dos personas también contaban con antecedentes. Estos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, en lo que de este año, en la localidad de Kennedy han logrado una reducción del 15% en el hurto a vehículos y han capturado a más de 1.336 personas por diferentes delitos.

Hurto a automotores en Bogotá:

Con respecto a esta modalidad, este año, se han presentado 2.031 denuncias, que han sido menos que en 2024 con 2.945. En ese sentido, las autoridades señalaron los operativos en zonas críticas, acompañadas con la inspección de los vehículos en vía pública y parqueaderos privados. Es estos procesos han verificado placas, chasis y otros identificadores para detectar alteraciones o automotores robados.

De la mano, las autoridades incautaron 150 motores robados en el barrio Siete de Agosto, en Barrios Unidos, tras tres allanamientos a locales que funcionaban como fachadas de venta de autopartes, donde se comercializaban repuestos ilegales.

