Hasta el momento, no se conoce su identidad, pero sí que se encontraba sin sus padres en Bogotá. De acuerdo con el cabildante, fue durante un recorrido del equipo de la Secretaría de Salud cuando se conoció del deceso. Aunque el equipo realizó maniobras de…

El viernes en la mañana se conoció una noticia lamentable: un joven indígena embera de 19 años que se encontraba en la UPI La Rioja, falleció. De acuerdo con información conocida por el concejal José Cuesta (Pacto Histórico), no fue una muerte violenta, sino que se trataría de un suicidio.

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Joven emberá de 19 años falleció al interior de la UPI La Rioja: apuntaría a un suicidio

Hasta el momento, no se conoce su identidad, pero sí que se encontraba sin sus padres en Bogotá. De acuerdo con el cabildante, fue durante un recorrido del equipo de la Secretaría de Salud cuando se conoció del deceso. Aunque el equipo realizó maniobras de reanimación, no evidenciaron signos vitales.

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Fue entonces que, casi un día después, el cuerpo del joven fue trasladado a Medicina Legal, luego de que líderes de la comunidad pidieran esperar que el padre viajara hasta Bogotá y, de acuerdo a sus creencias, realizar la velación.

La crisis de salud mental en la comunidad emberá

El fallecimiento de este joven se conoce escasamente tres meses después de que una niña de la comunidad Emberá manifestara ideación suicida luego de la muerte de su madre el 18 de julio en la UPI La Rioja.

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La menor fue atendida por la ruta psicosocial del ICBF al tiempo que estableció contacto con la familia de la menor para ser entregada a su hermano mayor.

Pero el problema es mucho más profundo. En 2024, cuando la comunidad emberá llegó desplazada de la violencia al Parque Nacional, tres personas de una misma familia (23, 24 y 41 años) intentaron suicidarse.

De acuerdo con una investigación del medio Baudó, entre 2021 y 2023 la cifra de suicidios ascendió a 41 muertes y más de 400 intentos.

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Desde hace varios años, la Alcaldía monitorea alertas de salud, convivencia, entre otras situaciones de riesgo y vulneración de derechos en los albergues donde viven indígenas que han llegado de diversos pueblos. En La Rioja (Los Mártires), donde ya hay orden constitucional de retorno o reubicación de la población, se han registrado desde muertes, riñas, hasta otras que afectan a menores de edad. Allí las capacidades están superadas y lo que fue diseñado para albergar a unas 120 personas, hoy viven más de 1.200.

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