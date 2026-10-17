"Mientras el Museo Nacional borra la historia, Bogotá la reivindica"

Para este fin de semana están programados dos plantones frente al Museo Nacional, como señal de protesta y rechazo ante la orden del presidente Abelardo de la Espriella a su ministra de Cultura, Paola Holguín, de quitar lo que para él era una "oda al terrorismo". Como lo contamos en El Magazín Cultura de El Espectador, fuentes señalaron a este diario que, tras esta decisión, el secretario general del Ministerio de Cultura, Julián Stirling, acompañado de la directora encargada del museo, Constanza Toquica, cerró las salas mientras señalaban…

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Para este fin de semana están programados dos plantones frente al Museo Nacional, como señal de protesta y rechazo ante la orden del presidente Abelardo de la Espriella a su ministra de Cultura, Paola Holguín, de quitar lo que para él era una "oda al terrorismo". Como lo contamos en El Magazín Cultura de El Espectador, fuentes señalaron a este diario que, tras esta decisión, el secretario general del Ministerio de Cultura, Julián Stirling, acompañado de la directora encargada del museo, Constanza Toquica, cerró las salas mientras señalaban las piezas que serían retiradas.

Fue así como 30 obras fueron quitadas de las salas "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia" y, por el momento, permanecen en las reservas del museo. Dentro de las piezas desmontadas, están un brazalete de cuero de la Alianza Democrática M-19; un impreso de 1986 de la Unión Patriótica que pedía votar por Jaime Pardo Leal; un afiche de 2010 en homenaje a la candidatura presidencial de Bernardo Jaramillo; un afiche de la candidatura de Carlos Pizarro, y Minería, la obra de Antonio Caro.

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También fue retirado el "Balígrafo", la pluma fabricada con un casquillo de bala que se utilizó para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC. Además, el tarjetón de la séptima papeleta, que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Sobre la historia LGBTIQ+, fueron desmontadas piezas como la fotografía de Germán Humberto Rincón Perfetti de la Marcha de la Ciudadanía Plena LGBT de 2004 y la cartilla Cuerpos en prisión, mentes en acción, de 2015.

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Del movimiento feminista salieron el afiche de la Casa de la Mujer para la Jornada Internacional de No Violencia contra la Mujer, de 1989, y el manifiesto de 1978 del Encuentro Nacional de Mujeres en Cali, que pedía anticoncepción, aborto y el fin de la esterilización forzada. El Espectador visitó el lugar corroborando el desmonte y habló con algunos asistentes.

"Mientras el Museo Nacional borra la historia, Bogotá la reivindica"

A las ya tensiones en el sector cultural y político por esta decisión, se sumó la consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación en Bogotá, Isabelita Mercado.

A través de su cuenta en X, rechazó lo ocurrido y fue enfática en enviar un mensaje: "Hacer memoria es un ejercicio vivo; por eso mientras el Museo Nacional borra la historia, en Bogotá la reconocemos, reivindicamos y construimos todos los días con organizaciones de víctimas y colectivos", sentenció.

Como muestra, escribió una lista con algunas obras de la exposición permanente ‘¿Qué es terca esperanza?’ en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, donde se conservan 100 piezas que invitan a reconocer y reflexionar sobre las memorias del conflicto armado y las historias de resistencia de quienes las han enfrentado.

Mientras en el Museo Nacional desmonta la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ 🏳️‍🌈, quitando los zapatos diseñados para mujer trans, del proyecto Lafarota, en Terca Esperanza se encuentra la obra de “Qué ruido hace un beso” de Sebastián Giraldo, así como el calendario de… pic.twitter.com/a6AqyOET69 — Isabelita Mercado (@Isabelitamerc) October 16, 2026

Dentro de las obras, resaltó Mercado, están las serigrafías de muralistas "mientras el Museo Nacional desmonta las obras que reivindican a las mujeres", dijo; la obra de ‘Qué ruido hace un beso’ de Sebastián Giraldo, así como el calendario de Mujer Fatal de la Red comunitaria Trans, "mientras se desmonta la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+", cuestionó; y los objetos de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, como libros y suéteres, "porque entendemos la importancia de conocer la historia de la violencia política en el país", puntualizó la consejera.

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Y concluyó haciendo un llamado enfático de la posición sobre la conservación de memoria en Bogotá. "(Esto) no es una tarea exclusiva de las víctimas; hay un deber ético y moral de todos en hacerlo, incluyendo la institucionalidad. Por eso, continuaremos siendo un espacio para los miles de procesos colectivos de resistencia, lucha, exigibilidad y memoria que tienen lugar en la ciudad.En Bogotá hay espacio para todas y todos".

La exposición ‘Terca Esperanza’ está abierta al público de lunes a sábado de 8 am a 5 pm en la Carrera 19b # 24 – 82, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

🕊️ #Exposición La exposición ‘Terca Esperanza’ contiene obras creadas colectivamente con organizaciones, colectivos y líderes sociales, que han encontrado en el arte formas de resistir y dignificar sus historias.#SomosMemoriasVivas#Memoria #LaMemoriaResiste pic.twitter.com/4w1EFnGypW — Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá (@centromemoria) October 16, 2026

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