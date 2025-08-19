Judicializan a hombre por presunto abuso sexual a una mujer en Bogotá

Juana Pérez denunció que sufrió acoso sexual y laboral mientras trabajó en Koaj. Foto: Óscar Pérez - Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Edgar Felipe Arévalo Sotelo por, presuntamente, abusar sexualmente a una mujer en el sector de Santa Cecilia, en la localidad de Usaquén.

Lea más: Piden justicia por crimen de Enrique Medina, trabajador asesinado por una patineta

Por lo anterior, un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá le imputó a Arévalo Sotelo los delitos de acceso carnal violento agravado y amenazas. Sin embargo, pese al sumario del ente investigador, el imputado no aceptó los cargos.

¿Qué se sabe?

Según lo dieron a conocer las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril, cuando la víctima se disponía a guardar una carreta de reciclaje dentro de una bodega. Tras el ataque, el presunto agresor la habría amenazado de muerte para impedir que denunciara el hecho.

Más noticias: Entregan colegio en honor a la madre del exalcalde Luis Eduardo Garzón en Kennedy

Según la investigación, al parecer, el hombre persiguió a la mujer con un objeto contundente para golpearla, además de realizarle múltiples llamadas intimidatorias para generarle zozobra.

Ante los hechos, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Violencia sexual en Bogotá

Para inicios de este año, la mayoría de las alertas de abuso se han registrado al interior de colegios públicos, con 2.030 incidentes frente a 374 en colegios privados.

Las edades reportadas son:

Primera infancia (3 a 5 años): 145 reportes.

Infancia (6 a 11 años): 1.049 reportes.

Adolescencia (12 a 17 años): 1.175 reportes.

Mayores de edad (18 o más años): 35 reportes.

Le puede interesar: Desaparición marcada por el silencio: seis días sin rastros de Valeria Afanador

¿En qué localidades se presentan más alertas?

En este caso, las localidades donde más se presentan estas alertas, las cuales coinciden con las denuncias anteriores, son: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y Suba, las localidades más afectadas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.